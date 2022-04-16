Kuzey Kıbrıs’ta aylardan beri süren ilaç krizi çözülmeye başladı. İlk ihaleyi alan firmanın ilaç getirmekten vazgeçmesiyle uzun süren krizi, önceki gün eksik ilaçların ülkeye gelmeye başlamasıyla kısmen çözüldü.

İlaçlarla ilgili yeniden çıkılan tüm ihalelerin sonuçlandığı, bundan böyle ilaç alımlarının sistemli hale getirileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede eksik ilaçların önceki gün itibariyle ülkeye geldiğini açıkladı.

İlaçlarla ilgili tüm ihalelerin sonuçlandığını belirten Bakan Pilli, ilaç firmalarına olan ödemelerin de başladığını kaydetti.

Pilli, 3 hafta içerisinde tüm ilaçların ülkeye geleceğini, bundan sonraki süreçte ilaçlarla ilgili tüm güncel verilerin rapor halinde kendisine iletileceğini söyledi.

Bakan Pilli, ilaçların gelişinde gecikme olması nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunun bilincinde olduklarını, Sağlık Bakanlığı olarak eksiklikleri gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Son 4 aydır başta kanser ilaçlar başta olmak üzere birçok önemli ilaç ülkede bulunmuyordu.

Sağlık Bakanlığı, krizi çözmek için ihaleye çıkmıştı.

Ancak geçtiğimiz Şubat ayında ihaleyi alan firma, dövizdeki yükselişi, Türkiye’de ilaca yapılan yüzde 37’lil zammı ve arada oluşan farkı gerekçe göstererek, Sağlık Bakanlığı konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.