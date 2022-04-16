Tecavüzle suçlanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, down sendromlu 21 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Libya uyruklu Abraham Quoimce Warmie dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, ek süre talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Engin Yıldız, zanlının, 2022 yılı içerisinde, Gazimağusa’da, down sendromlu 21 yaşındaki M.C. isimli kadına whatsapp programı üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek, cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra kadının evine gittiğini, yalnız oldukları bir esnada M.C.’nin kalçalarına cinsel organını sürtüğünü, göğsünü okşayarak cinsel saldırı suçunu işledikten sonra oral seks yaptırdığını açıkladı.

Polis, zanlının 12 Nisan 2022 tarihinde tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, ek süre istedi.

Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

