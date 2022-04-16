Henock cezaevinde

Para karşılığında yabancı uyruklu 3 kişiyi Güney Kıbrıs’a kaçırmaya çalışan Bilal Ansar , suç ortağı Manzanza Kembo Henock ve Rum kesimine geçmek isteyen Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi ve Weka Guerhcom Angenda hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yabancı uyrukları sınıra kadar götürmek için 40 Euro, güneye geçirmek için ise kişi başı 350 Euro alan insan tacirlerinden Bilal Ansar serbest kalırken, Manzanza Kembo Henock cezaevine gönderildi. Henock’un yanı sıra güney yolcuları Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi ve Weka Guerhcom Angenda hakkında da tutuklu yargı kararı verildi.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23.20 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından, Ercan Havaalanı’nın batı kısmında bulunan Kırklar çemberi üzerinde operasyon yapıldığını söyledi. Polis, gerçekleştirilen operasyonda Bilal Ansar’ın kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi, Weka Guerhcom Angenda ile Manzanza Kembo Henock’un tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu Bilal Ansar'ın 120 euro karşılığında yabancı uyruklu 3 şahsın Güney Kıbrıs'a geçmelerine yardımcı olmaya çalıştığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Manzanza Kembo Henock'un ise kişi başı 350 Euro karşılığı şahısları kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaşma yaptığını belirlediklerini söyledi.

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, çalışma izni bulunan Bilal Ansar’ı 5 bin TL nakit teminat ve100 bin TL’lik şahsi kefalet senediyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Diğer 4 zanlı ise bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.