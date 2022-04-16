İçti yola çıktı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de biri Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, diğeri de Ciklos mevkiinde olmak üzere iki kaza meydana geldi. Meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi hafif yaralandı, alkollü bir şekilde araç kullandığı tespit edilen 21 yaşındaki Gradi Mbemba Munongo tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; ilk kaza kaza dün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde meydana geldi. Yönetimindeki NC 186 plakalı araçla Girne’ye doğru seyreden Mehtap Öztürk Türker direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki bariyerlere çarpıp takla attı. . Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Girne Dr. Akçiçek hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Meydana gelen kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

Trafik kurallarını ihlal etti

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada ise alkollü bir halde ZLR 669 plakalı salon araçla, sağdan gelen araca yol vermeyerek çembere giren Gradi Mbemba Munongo) Girne istikametine doğru seyreden Teoman Cankat (E-44) yönetimindeki ND 089 plakalı salon araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ND 089 plakalı araç yoldan çıkarak orta refüje girdi. Kaza sonucu yaralanan olmadı, Gradi Mbemba Munongo tutuklandı.