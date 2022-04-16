6 kişi aranıyor

Lefkoşa’da ev zorla kapattıkları 22 yaşındaki Nijeryalı kızı erkeklere pazarladıkları iddia edilen Morrison Iguodala ile sevgilisi Rebeka Okuruwa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların eve kapattığı genç kızı 6 erkeğe pazarladığı ve bu iş karşılında para aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 zanlının 22 yaşındaki Nijeryalı genç kızı zorla Lefkoşa’daki evlerine kapattıklarını, para karşılığında 6 siyasi erkekle cinsel ilişkiye girmesini sağladıklarını söyledi. Polis, zanlı Morrison Iguodala’nın önceki gün mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, Rebeka Okuruwa’nın da tespit edilerek yakalandığını belirtti.

Polis, zanlıların ikametgâhında yapılan aramada 2 adet diz üstü bilgisayar tespit edildiğini ifade etti. Polis, 22 yaşındaki kızla para karşılığında ilişkiye giren 6 erkek şahsında arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme, haklarında cinsel ‘dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, fuhuşa teşvik ve fahişelik yaptırma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.