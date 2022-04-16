Çember genişliyor

Suna ERDEN

Yurt dışında yaşayan şahısların hesaplarından para çekilmesiyle ilgili Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba’nın ardından Mustafa Kemal Lökcü de gözaltına alındı. Her 2 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Local Pay isimli mobil ödeme sistemi aracılığıyla yurt dışında yaşayan 25 kişinin banka kartlarından 243 bin 200 TL para çekildiği, bu meblağın Kemal Buba’nın hesabına aktarıldığı açıklandı.

Mali Şube’de görevli polis, 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında zanlının kullanımında bulunan ancak başka bir şahsa ait Local Pay hesabıyla mobil ödeme sistemi aracılığıyla 25 kişiye ait banka kartlarıyla işlem yapıldığını söyledi.

Polis, 25 şahsa ait karttan çekilen toplam 243 bin 200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan Local Pay hesabına geldiği ancak birkaç saat sonra aynı sisteme üye bir iş yerinin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Polis, kart sahiplerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, Local Pay hesabını kullanan Buba’nın tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, aranan 5 kişi olduğunu ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, iki zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.