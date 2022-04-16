Herkes duydu kimse görmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, aşırı alkol etkisi altında av tüfeği ile havaya defalarca ateş ettiği iddia edilen Hüdaverdi Diksoy hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmaya zanlının evinde arama yapıldığı, tüfek bulunmadığı, ayrıca olayı gören bir tanığa da rastlanmadığı açıklandı.

Polis memuru Mehmet Bayır, 9 Nisan 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında zanlı Hüdaverdi Diksoy’un evinin avlusundan av tüfeği sesleri geldiğine dair ihbar aldıklarını anımsattı. Polis, ihbar üzerine olay yerine gitmek için araca bindikleri esnada seslerin Geçitkale Karakolundan da duyulduğunu belirtti.

Polis, olay yerine gittiklerinde zanlının evin içerisinde, konuşamayacak derecede alkollü bir şekilde tespit edildiğini ve tutuklandığını aktardı. Polis, olayı gören herhangi bir tanığa rastlanmadığını açıkladı.

Yapılan araştırma sonucu zanlı adına ruhsatlı bir av tüfeğinin mevcut olduğunun tespit edildiğini ancak tüm aramalara rağmen tüfeğin bulunamadığını bildiren polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.