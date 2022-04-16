Kendi başını yaktı

Lefkoşa’da 2020 yılı Aralık ayında uyuşturucu suçundan yargılanan ve duruşmalar için belirli günlerde mahkemeye getirilen tutuklulara bonzai ve hap temin etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Fuat Demirtaş hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Yargıç Şerife Kâtip, sanığın 2020 yılı Aralık ayında 12 gram sentetik cannabionid (bonzai), 16 hap ve bir miktar uyuşturucu toz maddeyi Lefkoşa Mahkemelerine ait hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını anımsattı. Yargıç, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlar olduğunu belirtti. Kâtip, sanığın tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyatlı oluşunu, hücrede bekleyen tutuklulara 12 gram ağırlığında sentetik cannabionid vermeye teşebbüs etmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.