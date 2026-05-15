Ödüller dağıtıldı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında “COP31’e Doğru: Suyun Yolculuğu Paneli" ve “Doğanın Savunucuları Ödül Töreni” Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleşti. Suyun Yolculuğu Yarışması’nda dereceye giren okullar açıklanırken, ödüller verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı’nın Eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Yeşil Okullar Projesi’nin Koordinatörü, UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) KKTC Koordinatörü Nesrin Özsaraç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, “COP31’e Doğru: Suyun Yolculuğu Paneli"yle devam etti. Moderatörlüğünü Sibel Topaloğlu’nun üstlendiği panelde, Onur Konuğu Orhan Solak yanı sıra Prof. Dr. Derya Eşen, Doç. Dr. Şifa Doğan ve Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akın panelist olarak yer aldı.

Panel kapsamında, “Suyun Yolculuğu: İklim Krizinden Çözüm Arayışına”, “Su, iklim ve Yaşam: Geleceği Nasıl Yöneteceğiz?”, “Kuraklık, Sel ve Gelecek: Suyun Yeni Hikâyesi” ve “İklim Krizi Çağında Suyun Geleceği” başlıkları ele alındı.

Etkinlik, Suyun Yolculuğu Yarışması’nın ödül töreninde dereceye giren okulların açıklanması, öğrenci ödüllerinin takdimi ve jüri özel ödüllerinin verilmesiyle son buldu.



