Öfke dorukta

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Lavinium ve Olbia sitesi sakinleri ulaşımda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle isyan noktasına geldi. Yıllardır süre gelen bir yol sorunları olduğunu ve hiçbir şekilde çözüm üretilmediğini ifade eden site sakinleri dün Lefkoşa-Girne anayolunda eylem yaptı. Girne-Lefkoşa anayolundan siteye kolayca ve sağlıklı bir ulaşım imkânı olmasına rağmen Dikmen içerisinden evlerine gidip gelmek zorunda bırakılmalarına isyan eden vatandaşların, seslerini duyurabilmek adına yaptığı eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi. Ellerinde “Yol Verin Biz De Oy Verelim, Verilen Sözler Ne Oldu, Bizim De Yol Hakkımız Var, Hapishane Hayatı Yaşamak İstemiyoruz, Sabrımız Taştı” gibi pankartlar taşıyan vatandaşların saat 14.00’te başlattıkları eylemlerine saat 16.30’a kadar devam etti. Eyleme Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de katıldı. Eylemde yolu kapatan site sakinlerine polis müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ve eylemciler arasında bir süre arbede yaşandı. Gözaltına alınan site sakinleri bir süre sonra serbest bırakıldı.

Çelebi : Yalan dolana karnımız toktur

Bölge sakinlerinin eylemine destek veren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi yaptığı konuşmada şunları aktardı, “On yıl önce törenle bu insanlara anahtarlarını verdik ancak on yıldır bu insanlar işkence çekiyor. Buradan yöneticilere seslenerek bu insanları bu çileden kurtarın çağrısı yapmak istiyorum. Artık bu insanların sabrı taşmıştır ve eylemlerinin şiddetini arttırarak hak arayışlarını sürdürüyor. Ben de Dikmen Belediye Başkanı olarak dik bir şekilde onların yanında olmaya devam edeceğim. Lavinium sitesi bugüne kadar 4-5 civarında insanını bu yolda kaybetti. Geçtiğimiz hafta yine bu insanlarla Dikmen içerisinde yaptığımız eylemde eğitim, sağlık ve ulaşımın hak olduğunu haykırdık. Bu yola çıkışta risk olduğunu söylüyorlar. Kıbrıs’ta birçok mimar mühendis vardır ki harikalar yaratacak kapasiteye sahiptir. Para yok diyorlar. Bizde de yok ancak Dikmen Belediyesi olarak varımızı yoğumuzu ortaya koyar bu yolun yapımına katkı koyarız. Ulaştırma Bakanı parmağının arkasına saklanmasın. Dikmen bölgesi devlet şefkatinden mahrum bırakıldı. Dikmen Belediyesi güçlü bir belediyedir her işin altından kalkabilir ancak devlet nasıl ki her yere elini uzatıyor buraya da elini uzatacak. Bu güne kadar bu konu için üç dört kez Ulaştırma Bakanına bizzat kendim gittim ve projenin hazır paranın da bloke olduğu söylendi. Bizim yalan dolana karnımız toktur. Biz hizmet istiyoruz…”

Site sakinleri ne dedi…?

Engin Yücelen

“Haziran 2018 tarihinde Girne-Lefkoşa yoluna yol güvenliği nedeniyle bu site önüne tel çekilmek istendi. O gün bakanlık müdürü gelerek durumu aktardı ancak müdürle yaptığımız görüşmede en geç iki ay içerisinde yolun açılacağı ve tellerin kaldırılacağı söylendi. Biz de verilen söze inanıp tellerin çekilmesine müsaade ettik. O gün bu gündür de bize paralarının olmadığı söyleniyor. Paraları yoksa istifa edip gidin. İstifa edin biz cebimizden para koyar belediye ile iş birliği içerisinde bu yolu açarız. Herhangi bir çalışma yapılmaması halinde eylemlerimize sonuna kadar devam edeceğiz…”

Kadir Çelik

“Siteye yeni taşındım. Siteye Dikmen içerisinden giden yol tek araçlık ve biz bu yolda bir gidiş bir geliş olarak kullanıyoruz. Binlerce insan bu yolda mağdur ediliyor. Buradaki insanlar olarak insan gibi hakkımızı arıyoruz. Her gün kaza yapacağız endişesi ile yol açılması halinde 3 dakikalık yolu 40 dakika gitmek zorunda değiliz. Elimizden geleni yaparak bu yolun açılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer Girne-Lefkoşa yolundan siteye giriş çıkış hakkı verilmezse Girne-Lefkoşa anayolunu trafik akışına kapatacağız…”

Eyüp Aksüt

“Ulaştırma Bakanı bize bu yolun otoban olduğunu ve giriş çıkış verilmesinin mümkün olmayacağını söylüyor. Otoban görmesek bizi bu yolun otoban olduğuna inandıracak. Birçok ana yolda giriş çıkışlar veriliyor ancak burada yaşayan iki bin kişiyi görmezden geliyorlar. Paralarının olmadığını söylüyorlar peki ödediğimiz seyrüsefer paraları nereye gidiyor? Çekilen tellere itiraz ettik ve Ulaştırma Bakanı bize eline geçen ilk parayla telleri Gönyeli çemberine kadar uzatacağı cevabını veriyor yol açmanın gündemde bile olmadığını ifade ediyor. Siz devlet olarak görevinizi yapın ki bizler de halk olarak görevimizi yapalım…”

Ayşe Doğan

“Sekiz yıldır bu sitede kalıyorum ve bu çile hiç bitmedi. Bu yüz yılda yaşadığımız şey medeniyet dışıdır. Yarın seçimler için oy istemeye gelmesinler. Söylediğiniz yalanlar artık bizi şişirdi. Yolla aramıza tel çekerek bizi açık hava hapishanesine koydular. Buraya gelen Bakanlık Müdürü ile görüştüğümüzde bizim can güvenliğimiz için bu yola başvurduklarını söylediler. Ben kendi can güvenliğimi ben sağlarım siz üzerinize düşen görevi yapın da biz kendi canımızı koruruz. Bizim bu yaptığımız medeniyet arayışıdır.”

Murat Bozbıyık

“Bize yıllarca söz verdiler ancak icraat yapmadılar. Devletin onayladığı siteden bütün birikimlerimizi yatırarak ev satın aldık. Bize yol açılacağı buraya çember yapılacağı söylendi ancak tek bir çivi çakılmadı. Biz burada insan gibi yaşamak istiyoruz. Anayola bir giriş yapılması yönünde bir mücadele gösteriyoruz. Yetkililer bu sese artık bir kulak vermelidir. Sonu cezaevi de olsa hakkımız aramaya devam edeceğiz…”

Kerem Öztürk

“Önceki gün sitemizde yangın meydana geldi ve itfaiyeye konum atmış olsak da burayı bulamadılar. Komşular olarak kendi imkânlarımızla söndürdük. Hali hazırda bir hazır proje var ancak yapmamak için ısrar ediyorlar. Başbakandan randevu talep ettik ve bize randevu vermediler. Tolga Atakan mesaj göndererek 1 Milyon 250 bin TL’ye yolun açılabileceğini söyleyerek paralarının olmadığını bildirdi. Peki, bu ana yola 22 Milyona beton bariyer yapmaya para buluyorsunuz da siteye bir yol açacak paranızın olmadığını mı söylüyorsunuz? Ulaştırma Bakanı istifa etsin biz kendi aramızda para toplar bu yolu açtırırız…”

Mehmet Abacılar

“2013 yılından beri bu sitede ikamet ediyorum. Her hafta her ay araçlarımızı götürüp tamir ettirmek zorunda kalıyoruz. Bu yol 1974 öncesinde Kıbrıs’lı Türklere Rumlar tarafından kapatılırken bugün Kıbrıs’lı Türkler haklarını aramak için kapatmak zorunda kalıyor. Ana yola ulaşamayalım diye site ile yol arasına tel çektiler. Bu tel uygulamasını İsrail Filistinlilere karşı yapıyor ne farkı var? Buradaki insanlar idarecilerden iş veya aş istemiyor haklarını istiyor. Hakkımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz…”