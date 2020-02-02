Hamitköy’de Kartal avı 3-1

YER: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, İsmail Egeli

HAMİTKÖY: Emre, Agit, Burak(DK 68 Taner), Eray(DK 90 Ali Gürkan), İbrahim Kaba, Mehmet, Mert, Kone, Camara, Kalu, Mustafa Çelik(DK 81 Mıchael Mahmut).

YENİCAMİ: İdris, Tansel, Hüseyin(DK 88 Muhammet), Farouk, Abaka, Mahmut, Hascan, Mahmut Amasyalı(DK 75 Yasin), Ebuka, Mehmet Altın, Aminu(DK 66 Mehmet Göktaş).

GOLLER: DK 23 Agit, DK 45+1, 60 Mustafa Çelik(Hamitköy). DK 16 John Ebuka(Yenicami).

Beyzade ÜNALMIŞ

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Hamitköy dün konuk ettiği Yenicami’yi mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Ebuka ile öne geçen Yenicami bu üstünlüğü koruyamazken, Agit ve Mustafa Çelik’in golleri ile Hamitköy rakibini mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi takım aldığı bu galibiyetle puanını 20 yaparken Yenicami 27 puanda kaldı.

1.dk: Yenicami’nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Hüseyin Sadıklar’ın yaptığı ortada ön direkte yapılan vuruşu savunma son anda kornere çeldi.

2.dk: Yenicami’nin kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Ebuka’nın kafa vuruşunu savunma son anda kornere çeldi.

3.dk: Yenicami’nin kullandığı bir başka köşe vuruşunda yapılan ortada arka direğe yapılan kafa vuruşunu savunma direk dibinden uzaklaştırdı.

16.dk: Gelişen Yenicami kontra atağında Abaka’nın pasında John Ebuka takımını öne geçiren isim oldu.0-1

23.dk: Hamitköy takımının kazandığı serbest vuruşta Agit’in direkt kaleye gönderdiği top filelere gitti.1-1

35.dk: Yenicami kontra atağında Ebuka-Hüseyin Sadıklar ver kaçında bu oyuncunun pasında altı pasta Mehmet Altın’ın vuruşunu kaleci Emre güzel önledi.

45+1.dk: Hamitköy’ün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Mustafa Çelik’in vuruşunda top Yenicami savunmasında Mahmut İneci’ye çarparak filelere gitti.2-1

İlk devre Hamitköy’ün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

60.dk: Hamitköy kontra atağında Yenicami savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Mustafa Çelik farkı ikiye çıkaran isim oldu.3-1

79.dk: Yenicami kontra atağında Abaka’nın soldan ortasında Tansel’in ceza alanı içerisinde vuruşunda top üstten auta gitti.

86.dk: Yenicami’nin geliştirdiği yeni bir atakta Abaka’nın vuruşunda top üstten auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Hamitköy konuk ettiği Yenicami’yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Hamitköy puanını 20’ye yükseltirken Yenicami zirve yarışında büyük yara alarak 27 puanda kaldı.