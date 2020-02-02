MTG evinde zorlanmadı 3-1

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Akçınar, Sertan Alkın, Serhan Şimşek

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Nevzat Duran(Dk.81 Yusuf) , Halil Uçar, Mehmet Erol( Dk.90 Sami), Mehmet Gürlü, Adil Uçar, Ünal Kaya, Arif Uysal, Şenol Şöför( Dk.80 Amani), Dinopeter, Peter Ebi

Göcmenköy: Mustafa Dağman, Mevlüt Önal,Erol Aksunlar, Rahmi Çelik, Rifat Kanıöz, Ahmet Çoşkun, Ahmet Hatay, Reşit Erişik, Fikret Yağcıoğlu(Dk.89 Mustafa), John Okoli, Kadir Çetinkaya ( Dk.74 Cemal)

Goller: Dk.11: Dinopeter, Dk.39: Şenol Şöför, DK.79 Peter Ebi MTG, Dk.90+4 Ahmet Hatay

Süleyman REBGE

K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü kendi sahasında konuk ettiği Göçmenköy’ü 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. MTG’nin gollerini Adil, Şenol ve Peter atarken Göçmenköy’ün tek golü Ahmet Hatay’dan geldi.

Dk.1: Arif sağ kanattan orta yaptı; Şenol kafayı vurdu fakat top arka direkten oyun alanına döndü.

Dk.11: Dinopeter korneri ön direğe kullandı Adil kafayı vurdu ve top arka direkten ağlarla buluştu.1-0

Dk.21: Fikret’in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Yusuf kornere çeldi.

Dk.39: Adil’in pası ile kaleye sırtı dönük top ile buluşan Ünal tek dokunuş ile Şenol’un önüne bıraktı o da ceza sahasına girdi ve uzak direğe vurarak topu ağlara gönderdi.2-0

Dk.51: Dinopeter sol çaprazdan ceza sahasına girdi vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Dk.79: Şenol orta alanda kaptığı topta sağdan gelen Peter’e topu bıraktı o da kaleci ile karşı karşıya topu ağlara gönderdi. 3-0

DK.90+4: Hızlı gelişen kontra atakta John sağ kanattan gelen Ahmet Hatay’a bıraktı sağ çaprazdan vurdu topu ağlara gönderdi. 3-1

Karşılaşmada başka gol olmazken maçı MTG 3-1 kazandı.