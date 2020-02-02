Baf kan kaybediyor  0-3

Stat: Güzelyurt Üner Berkalp

Hakemler: Emre Öztaşlı, Olgun Canik, Hakan Gök

BÜY: Erdoğan, Adeola, Kossi, Fikri, İsaac, Atanda (Dk 53 Osman), Hasan, Mustafa Kemal (Dk 74 Ömer), Yankı, İbrahim, Cevdet (Dk 66 Doğan)

Cihangir: Mehmet Emin, Nurettin, Zihni (Dk 80 Halil), Hüseyin, Behiç (Dk 80 Osman), Mikail, Musa (Dk 74 Çağlar), Ali, Gökhan, Eric, Joseph

Goller: Dk 27 Nurettin (pen), Dk 34 Joseph ve Dk 86 Ali Öztürk (Cihangir)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde Cihangir deplasmanda BÜY takımını 3-0 mağlup etti. Konuk takım bir de penaltı atışından yararlanamadı. BÜY takımı 2 hafta üst üste mağlup olurken kan kaybetmeye devam etti.

Dk.1: Cihangir atağında Ali’nin ortasında Joseph’in kafa vuruşunda İsaac topa eliyle müdahale etti, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dk.3: Musa’nın penaltı vuruşunda kaleci Erdoğan topu kontrol etti.

Dk.19: Cihangir atağında Nurettin’in uzaktan şutunda Erdoğan topu uzaklaştırdı.

Dk.26: Cihangir atağında Behiç’in savunma arkasına pasında Ali Öztürk ceza sahasında kaleci Erdoğan’ın müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dk.27: Nurettin penaltı atışında topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.33: BÜY’ün serbest atışında Yankı’nın vuruşunda top auta gitti.

Dk.34: Cihangir atağında Behiç’in ara pasında Joseph ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi.

0-2

Dk.37: BÜY atağında Hasan’ın soldan ortasında Kossi’nin kafa vuruşunda top auta gitti.

İlk devre 0-2 bitti.

Dk.47: Cihangir atağında savunma arkasına atılan topta Joseph karşı karşıya kaldı Erdoğan topu kornere attı.

Dk.64: BÜY serbest atışında Cevdet’in vuruşunda kaleci Mehmet Emin topu kontrol etti.

Dk.86: Cihangir atağında Çağlar’ın ara pasında sağ çaprazda Ali’nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

Dk.89: Cihangir atağında Joseph’in aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Cihangir deplasmanda 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Cihangir puanını 34’e yükseltti. BÜY 24 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını BÜY 1-0 kazandı.