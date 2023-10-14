Öfkesi pahalıya patladı

Gazimağusa’da bir eğlence mekanında birlikte çalıştığı iş arkadaşına ait kıyafetleri ateşe veren Lazzat Sevcan Nova hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuğu Gökhan Yıldırım, zanlının, 10 Ekim’de saat 02.00 sıralarında, , iş arkadaşı ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle, odasında bulunan ona ait kıyafetleri ve havluyu ateşe vererek kasti hasar suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, iş yeri çalışanları tarafından söndürülen yangın sonucu muhtelif kıyafet ve havluların yanarak zarar gördüğünü dile getirdi.

Polis, çıkan yangın nedeniyle binanın duvarlarının islendiğini ifade etti.

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığına işaret ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi