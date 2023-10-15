Bağlar güçlenecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'deki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba İkametgahındaki makamında görüştü. Görüşme, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zuğulba İkametgahındaki makamında yaptığı görüşme sonrası basına açıklama yaptı, Azerbaycan’la KKTC arasında tarihsel kader bağları olduğunu vurguladı.

Oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Aliyev’in kendilerine destek belirttiğini anlatan Tatar, “Aynı milletin evlatları, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçasıyız” dedi.

Görüşmede, “tek millet üç devlet” ifadesini kullandığını söyleyen Tatar, Aliyev’in de bu ifadeyi desteklediğini anlattı.

Bundan sonraki süreçte gerek turizm gerek eğitim gerek kültürel olarak bu güçlü bağların daha da güçlenmesi için gerekli adımların atılacağını dile getiren Tatar, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olması sürecine işaret etti, “bu cepheyi güçlendirmek, aramızdaki kadim bağları daha ileriye taşımak gerek” dedi.

“Biz hep Azerbaycan’ı yakından takip ediyoruz” diyen Tatar, Türkiye’nin ise KKTC için en önemli ülke olduğuna işaret etti, “Hem anavatan, hem huzurun ve güvenliğin teminatı. Bölgenin siyasi istikrarının ve dengelerin korunması adına TC’nin KKTC’deki varlığı çok önemli” dedi.

“Azerbaycan’ın Karabağ mücadelesinde Türkiye gibi biz de Kıbrıs’tan süreci izledik" diyen Tatar “Sizlerin zaferi bizlerin de zaferi oldu” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Türk mücadele tarihi hakkında bilgi veren Tatar, “gönül bağı kader birliği bizleri daha da yakınlaştırmıştır” şeklinde konuştu, “zulüme ve saldırılara direnen bir milletin evlatlarıyız” dedi.

Basın toplantısı düzenledi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’de basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Tatar, temaslarını değerlendirdi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Tatar, Başbakan Üstel ve KKTC’den gelen 200 kişilik ekiple Bakü’de KKTC’nin farklı sektörlerini ve kültürünü tanıttıklarını söyledi. Aynı milletlerin evlatları olduklarını dile getiren Tatar, “Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” dedi. Doğu Akdeniz’de en güneydeki Türk devleti olarak mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Tatar, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kıbrıs’ta Azerbaycan’ı yakından takip ettiklerini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkı için en önemli ülke olduğuna da dikkat çekti. Tatar, 1974 Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ta barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz’deki varlığının bölgenin, siyasi istikrarının ve dengelerin sürdürülmesi için fevkalade önemli olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan’ın Karabağ mücadelesini yakından izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Yüreğimiz ve gönlümüz her zaman sizinle oldu… Ne mutlu bize ki Karabağ’ın Azerbaycan’ın gerçek bir parçası olduğunu bütün dünya görmüştür ve kabul etmiştir. Büyük mücadelede sizlerin zaferi, bizlerin de zaferi olmuştur” şeklinde konuştu.

Aliyev’i Kıbrıs’a davet ettim

Bir soru üzerine, “Aliyev’i Kıbrıs’a davet ettim inşallah geleceğim dedi” diye konuşan Tatar, direkt uçuşlardan da bahsettiğini ifade ederek, bunun Azerbaycan’ın vereceği bir karar olduğunu belirtti. Aliyev’in, yakın bir tarihte KKTC turizmini tanıtmak için ayrı bir etkinlik düzenlenmesi önerisinde de bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah o da olur” dedi.

