Polise takviye yapıldı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle Güney Kıbrıs’ta alınan önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ve askeri personelin, polis gücüne destek verdiği açıklandı.

Alithia’ya göre Rum lideri Nikos Hristodulidis, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek “bütün komşu devletlerle temas” halinde olduklarını, ABD Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcısı Victoria Nuland’ın kendisini telefonla arayarak, yardımlarından dolayı ABD Başkanı Joe Biden’in teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Hristodulidis ESTİA kod isimli tahliye planının tam kapasite yürürlükte olduğunu, bu kapsamda birçok ülkeden aldıkları talepleri yerine getirdiklerini, yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Alınan önlemlerin neler olduğu ve Güney Kıbrıs açısından endişe olup olmadığı sorulduğunda, önceki gün Millî Güvenlik Kurulu’nun toplandığını, siyasi ve teknik düzeylerde toplantılar yapıldığını, alınmakta olan önlemler hakkında bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni yarın toplayacağını anlattı.

Hristodulidis yetkili makamlardan, halen alınan bütün güvenlik önlemlerini daha da artırmalarını istediğini belirterek “elimizden geleni yapıyoruz, durumu takip ediyoruz, herhangi olumsuz bir gelişme olmaması için gerekenler yapılmalı. Evet, özellikle kritik yapılardaki güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırdık” dedi.

Kriz Yönetimi Grubu toplandı

Gazete ESTİA’nın yürürlüğe girmesi çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Kriz Yönetimi Grubu’nu bakanlıkta topladığını yazdı.

Habere göre Kombos başkanlığındaki toplantıya İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu katıldı. Toplantıda ayrıca Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, Sağlık Bakanı Popis Kanari, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas, Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru ve diğer ilgili daire ve birim temsilcileri hazır bulundu. ESTİA’nın yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den beri ortaya çıkan durum, İsrail toprağındaki ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gözden geçirildi.