Kan ve gözyaşı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar ve sonrasında İsrail'in misillemesiyle tetiklenen savaşta sivil can kayıpları artıyor. Gazze'de bin 900, İsrail’de bin 300 kişi hayatını kaybetti. Binlerce de yaralı var. Bu arada İsrail’in sivillerin Gazze’yi boşaltması için verdiği süre doldu. Kara harekatının başlaması beklenirken, binlerce Filistinli Gazze’yi terk etti. İsrail ordusu yüzlerce Filistinlinin tahliye çağrılarına uyarak güneye akın ettiğini bildirdi. Son bir haftadır yaklaşık 400 bin Gazzelinin yerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, tahliye emrinin verildiği Gazze'nin kuzey yarısındaki BM binalarını artık güvenli görmedikleri uyarısında bulundu.

Öte yandan kara, hava ve denizden ablukaya alınan Gazze’de ise bombardıman da sürüyor. İsrail ordusu dün gece Hamas’ı roketlerle vurdu. İsrail tanklarının Gazze sınırındaki bekleyişi de sürüyor.



Gazze sınırına sevkiyat yapıldı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, lojistik müdürlüğünün birliklere kara harekatı için ihtiyaç duyacakları tüm teçhizatı sağlamak için çalıştığı, yüz binlerce yedek askerin taslağının tamamlanmasında sona gelindiği belirtildi.

Son günlerde muharebe için gerekli araçların toplanma alanlarına nakledildiği kaydedilen açıklamada, Gazze'deki Filistinli gruplara karşı havadan, denizden ve karadan "koordineli" saldırılar dahil olmak üzere "geniş kapsamlı" operasyon için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırına yakın bölgelerde çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçlarla yığınak yapıyor.

Bu arada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında bir evi hedef aldığı saldırıda, en az 20 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı açıklandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliye Mülteci Kampında bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla yaralı olduğu kaydedildi.

Netanyahu sınır birliklerini denetledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze sınırına yakın konuşlanan askeri birlikleri denetledi. Netanyahu, askerlerle yaptığı konuşma ve tokalaşma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Netanyahu paylaşımında "Gazze Şeridi'nde, ön cephedeki savaşçılarımızlayım. Hepimiz hazırız." diye yazdı. Başbakanlıktan yapılan bir açıklamada ise "Bir sonraki aşama geliyor." denildi.

Biden, Netanyahu ve Abbas ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının beklendiği saatlerde ABD Başkanı Joe Biden, iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

ABD’li bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Biden'a Hamas ile içinde oldukları savaşta birlik ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı'nın Biden'a “desteğinden dolayı teşekkür ettiği” ifade edildi.

Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre de Filistin lideri, Biden'a “Gazze'dekilerin bölgeyi terk etmesine tamamen karşı olduğunu” söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 02:04