Öğrencilere moral oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gastronomi Yarışmasında “Yılın En İyi Lisesi” ödülünü alan Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde (HTL) düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, HTL Yiyecek İçecek ve Konaklama (Turizm) Bölümü'nün davetiyle yemeğe katılan Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, "Milli değerlerimizin nesilden nesle aktarılması ve korunması ve uluslararası platformda ödül kazanılması gurur vericidir” dedi.

Kıbrıs Türkünün gastronomi bakımından zengin bir kültüre sahip olduğunu, gastronominin marifet gerektiren bir dal olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti, destek ve katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü Meltem Adalı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Tatar'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

