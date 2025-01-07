Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yenişehir Bölgesi’nde bir apartman dairesine düzenlenen oeprasyon sonucu, 125 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan, Suriye uyruklu Marouf Watfi, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Ocak 2025 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve adresine baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının apartman dairesinde yapılan arama sonucu, yatak odasında, çalışma masası üzerinde toplam 125 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıklayan polis, zanlının 3 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.