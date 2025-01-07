Horoz dövüşleri krize yol açtı 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun, yılın ilk toplantısı dün Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.30’da başladı. Genel Kurul’un gündeminde Başkanlığın Genel Kurula sunuşları ve Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi vardı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk yasa önerisinin yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri çekilmesi önerisinde bulundu.

Bir maddeyle ilgili öneri olduğunu söyleyen Öztürk, bu konunun ele alınacağını kaydetti.

Şahali: Hayvan dövüştürenler canidir

Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasa önerisinin komiteden oy birliğiyle geçtiğini söyleyerek, önerinin komiteye geri çekilmesini eleştirdi.

Şahali, bir maddede yapılan değişikliğin sorun yarattığına bu nedenle yasa önerisinin komiteye geri çekildiğine inandığını söyleyerek, bu maddenin de hayvan dövüşüne katılanlar ve yaptıranlara yönelik cezalara ilişkin olduğunu belirtti.

“Hayvan dövüştürenler canidir. Canilere ceza verilmesi amacıyla öneri harılandı. Bunun önüne taş koymamalıyız.” diyen Şahali, CTP’nin önerinin komiteden geldiği şekliyle oylanmasından yana olduğunu belirtti.

Öztürk: Görüşüm aynen geçmesi yönünde

Komite Başkanı Yasemi Öztürk, kişisel görüşünün yasanın aynen geçmesi yönünde olduğunu söyleyerek, yeni bir öneri geldiğini, bu önerinin görüşülüp tartışılması için önerinin komiteye geri çekileceğini kaydetti.

"Horoz dövüşleri kültürümüzde var" diyerek, hayvan haklarına yönelik yasa tasarısından bu maddenin çıkarılmasını isteyen bağımsız vekil Hasan Tosunoğlu'nun talebi nedeniyle yasanın komiteye geri çekildiğini açıklayan UBP'li vekil Yasemin Öztürk, kişisel görüşü ve oyunun değişmeyeceğini, görüşünün önerinin aynen geçmesi yönünde olduğunu belirtti.

Derya: Şiddet kültürü yükseliyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkede şiddet kültürünün yükseldiğini, bu konunun basit bir konu olmadığını, hayvanlara, çocuk ve kadınlara yönelen şiddetin aynı bütünün parçası olduğunu söyledi.

“Hayvana şiddeti layık gören insan olamaz.” diyen Derya, köpekleri ve horozları dövüştürenlerin oyu için önerinin “geri çekilmesinin kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Tosunoğlu: Sadece öneri yapmak istedim

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu da söz alarak, şiddete karşı olduğunu, hayvanlara şiddet ve eziyete izin verilemeyeceğini söyleyerek, “Doğuş Derya Meclis Başkanı’na su atarken hangi duygular içindeydi.” diye sordu.

Bu sırada Meclis’te vekiller arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Tosunoğlu, öneri sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek, “Bu bir süreç meselesidir. Bir anda bu ülkenin kültürünü kaybetme riski ile karşı karşıyayız.” dedi.

Görüşlerin tartışılabileceğini dile getiren Tosunoğlu, yasa önerisinin geri çekilmesine ilişkin bir talebi olmadığını, sadece öneri yapmak istediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Öztürk’ün yasa önerisinin komiteye geri çekilmesine yönelik önerisi oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisin bugünkü oturumu sona erdi, bir sonraki oturum bugün saat 10.00’da yapılacak.

Erhürman: Yasa gücünde kararnameler ‘Garabet’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 Ekim’den bu güne Bakanlar Kurulu kararı ile 21 tane yasa gücünde kararname çıktığını belirterek bunu “garabet” olarak değerlendirdi.

2024 genelinde 64 tane yasa gücünde kararname çıktığını da kaydeden Erhürman, hükümetin Meclis yokmuş gibi, ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle yönettiğini savundu.

Hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesini yasa gücünde kararname ile yapmaya çalıştığını, yapılan KDV düzenlemesini bir gün sonra geri çektiğini de anlatan Erhürman, bir ayın içinde gelen üç yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini söyledi, “Maskaralığa çevirdiniz herşeyi.” dedi.

YDP’nin “hükümetten çekilme” konusundaki tavsiye kararını da değerlendiren Erhürman, UBP’nin bu konuda ses çıkarmamasını eleştirdi.

15 Ocak’a kadar itiraz edenlere vergide af getirilmesi kararına işaret eden Erhürman, itiraz eden iş insanlarına af getirilmesini “saçma” olarak niteledi.

Üstel’den Erhürman’a yanıt

Başbakan Ünal Üstel, Erhürman’a yanıt vermek üzere söz aldı.

Hükümet kurulduğu günden beridir yaptıklarının ortada olduğunu kaydeden Üstel, Ercan Havalimanı'nı açtıklarını, birçok yolları tamamladıklarını belirtti.

“Asgari ücreti kim bu kadar artırabildi?” diye soran Üstel, acil ihtiyaç olması halinde yasa gücünde kararname de yapacaklarını söyledi.

Yaptıkları ile övündüklerini söyleyen Üstel, Lefkoşa Çevre yolunu bitirip Güzelyurt yoluna bağlayacaklarını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin de yapımına başlanacağını söyleyen Üstel, KDV’lerin sıfıra indirilmesinin de UBP hükümeti döneminde yapıldığını belirtti.

Üstel, Hayat Pahalılığı konusunun sendikalarla görüşülerek askıya alındığını ve tekrardan değerlendirileceğini de belirtti.



Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025, 09:51