Yıllık enflasyonu aşamaz

Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seyrüsefer harçlarına yapılan zammın yasaya aykırı olduğunu savundu.

Özersay yazılı açıklamasında, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’na göre, seyrüsefer harçlarına yapılacak zamların yıllık enflasyon oranını aşamayacağını ancak yaklaşık yüzde 167 oranında zam yapıldığını kaydetti.

Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) açıkladığı yıllık enflasyon oranı dikkate alındığında yapılan zamla yasanın ihlal edildiğini belirten Özersay, Anayasa’nın, Bakanlar Kurulu’na harç artırımı yapma yetkisi verdiğini ancak bunun ilgili yasada belirtilen üst sınırlarla sınırlı olduğunu ifade etti. Özersay, bu oranda bir zammın Anayasa’nın açık hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

Anayasa’nın kamu görevlilerine, hukuka aykırı bir emir karşısında bu durumu üstlerine bildirme yükümlülüğü verdiğini kaydeden Özersay, “Bu yasa dışı seyrüsefer tahsilatını yapmamanız için üstlerinize konunun yasaya ve Anayasa’ya aykırılığını bildirin. Eğer tahsilat için ısrar edilirse yazılı talimat isteyin. Aksi halde, hukuka aykırı bir emri yerine getirerek mali sorumluluk üstlenmiş olursunuz.” dedi.

Özersay, zamlı tarifeyi ödemek zorunda kalanların konuyu mahkemeye taşıyabileceğini, HP mensupları olarak kendilerinin de ödeme tarihlerine bağlı olarak konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

