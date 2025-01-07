Umutlar tükendi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta erken seçim tartışmalarının sürekli gündemde olması sadece ekonomik çevreleri değil, vatandaşları da rahatsız ediyor. Vatandaşların bir kısmı erken seçim olması halinde ülke koşullarının iyileşeceğine inanmadığını belirtirken, bir kısmı farklı değerlendirmede bulunuyor. Ayrıca mevcut sistemi destekleyenler kadar Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyleyenler de var.

Küçük bir ülkede çok sayıda siyasi parti bulunmasına karşın vatandaşların bir kısmı yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söylerken, bunun tersini savunanlar da var. Vatandaşlar, ülkenin gündeminde en önemli sorunun seçimden daha çok pahalılık olduğunu vurguluyor, yetkililerin buna karşı önlem almasını istiyor.

Ne dediler?..

Eftal Cüneyt:

Mevcut partilerle erken bir seçim yapılması ülke sorunlarının çözümü için ümit vericidir. Hatta erken bir seçime gidilmelidir. 50 milletvekili ve 10 bakan KKTC için çoktur. Milletvekillerinin bakan olması yerine teknokrat bir hükümet oluşmalıdır. İşin ehli kişilerin bakanlık yapması 20-30 tane de milletvekili yeterli olacaktır. Başkanlık sisteminin ülke için doğru bir sistem olduğunu düşünmüyorum.

Macit Karakuş:

Mevcut partilerle erken bir seçime gidilmesi sorunların çözümü konusunda umut değildir. Bu ülkede kim başa gelse aynıdır değişen bir şey olmaz. Bu ülkedeki sorunlar çözülmez ve artık tükendik. Ne gelenden ne de gelecek olan hükümetlerden artık umudumuz kalmadı. Yeni kişilerin siyasete girmesini istiyoruz çünkü aynı kişilerin orada olmasından bıktık, usandık. 50 milletvekili ve 10 bakan çok fazladır. Milletvekili sayısının 25 olması yeterlidir diye düşünüyorum. Başkanlık sisteminin de ülkede etkili olacağı noktasında umudum yoktur.

Mete Oğuz:

Mevcut partilerle erken bir seçim ülke sorunlarının çözümü noktasında umut olmaz. Aslında ne erken ne geç bir seçim bu ülke için bir anlam ifade etmez çünkü memlekette sistem yanlış ve kendi kendimizi yönetmiyoruz. 50 milletvekili 10 bakan bu ülke için normaldir diye düşünüyorum. Başkanlık sistemine de sıcak bakmıyorum çünkü Başkanlık sistemi krallıktır.

Hasan Latif:

Mevcut partilerle bir erken seçime gidilmesi bu ülkedeki sorunları çözmez. Hepsini denedik ve hiç birine güvenimiz kalmadı. Yeni bir parti oluşumu dahi bize artık ümit vermiyor. Gençler gelirse daha iyi olur ancak öyle bir sistem kuruldu ki, büyükler bir kenara çekilmeyi bilmiyor. Bu ülkede 10 bakan 50 milletvekili çok fazladır. Mademki; ipler bizim elimizde değil artık bir çıkış yolumuz yoktur.

İbrahim Palmer:

Mevcut partilerle erken bir seçim ülke sorunlarının çözümü noktasında umut değildir. Öyle bir duruma geldik ki; hangi parti gelirse gelsin ülke sorunlarının çözümü mümkün olmayacak. Zaten ülke ekonomisinin yönetimi bizde değildir ve kişisel görüşüm bu ülkede bir çözüm olmadığı sürece hiçbir sorun çözülmeyecektir. Bu ülke için 50 milletvekili 10 bakan çok fazladır. Bakanların ülke adına yaptığı yararlı bir şey yoktur. Başkanlık sistemi dahi hangi sistem olursa olsun bu ülkede çözüm anlaşma olmadığı sürece hiç bir şey düzelmeyecektir.

Mustafa Hoca:

Mevcut partilerle erken seçim yapılması sorunların çözümü noktasında umut verici değildir. Erken bir seçimi benimsemiyorum. Ülkedeki ekonomik sorunlar çok ve Türkiye’de ekonomi düzelmedikçe buranın ekonomisi de düzelmez. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözemiyoruz. 50 milletvekili 10 bakan bu ülke için yeterlidir diye düşünüyorum. Başkanlık sistemine sıcak bakmıyorum çünkü parlamenter sistemde düzeltmeler yapılırsa Başkanlık sisteminde elde edilecek avantajlar parlamenter sistemde de elde edilebilir yeter ki sistem düzeltilsin.

Ahmet İslamoğlu:

Mevcut partilerle erken bir seçime gidilmesi sorunların çözülmesi konusunda hiçbir zaman umut verici olmaz. Bir seçimle aynı parti tekrar iktidara gelecek ve aynı sorunlar devam edecektir. Bu pahalılığın önüne geçilmezse bu ülkede hiç bir şey düzelmeyecektir. İstikrarlı bir partinin başa geçerek pahalılığın önüne geçmesi gerekiyor. Bu ülke için 10 bakan 50 milletvekili çok fazladır en azından yarı yarıya inmesi gerekiyor.

Nazım Topcan:

Mevcut partilerle erken bir seçime gidilmesi ülke sorunlarının çözümü konusunda umut olmaz. İrade senin elinde değil ve en basit bir müdürü bile görevden almak için bir yerlere sorup onay almaktan geçiyor. Erken seçim de belli makamların söylemesi ile olur. Ülkenin en büyük sorunu pahalılık ve çözümsüzlüktür. Bu ülke için 50 milletvekili 10 bakan sayısının bir önemi yok önemli olan liyakat olması ve irade olması lazım. Bu ülkenin tedbir alınması konusunda çalışması gereken organlar çalışmıyor. Ne nüfusu biliyoruz, ne alt yapı biliniyor, ne yollar iyi, ne sistem var ne de çözüm. Herkes belli kelimeleri yuvarlar ve bir sonuç olmuyor. Başkanlık sistemi de parlamenter sistem de olsa idare başka yerde olduğu için etkili olmaz.

Muhittin Yangın:

Mevcut partilerle erken bir seçime gidilmesi ülke sorunlarının çözümü konusunda bir umut olacağına inanmıyorum. Siyasilere güven çok aşağılardadır. Üzülerek söylüyorum ancak seçilen milletvekilleri insanların 30-35 bin liraya talim ettiği bu ülkede geçtiğimiz ay 500 bin TL aldılar ve soruyorum bir ayda 500 bin liralık ne yaptılar. Yeni seçimlere geliyoruz ve hala Meclis kürsüsünde konuşma yapmamış milletvekilleri var ve maalesef mevcut parti ve mevcut siyasilerle bu ülkedeki sorunların çözüleceğine inanmıyorum. Yeni bir siyasi oluşum umut verir ancak bunlar gibi davranacaksa umut vermez. Buna benze bir durumu HP’de yaşadık. HP’den istifa eden iki milletvekili bize gösterdi ki; tek dertleri hizmet değil parayı alıp çevrelerine rant sağlamaktı. Kudret Özersay’ı tenzih ederim çünkü hala tek başına büyük bir mücadele veriyor. 50 milletvekili 10 bakan bu ülkeye çok çok çok fazladır. Bence Başkanlık sistemine geçilmesi ve bakanlıklara da işin ehli insanların atanması gerektiği inancındayım.

Mustafa Berksan:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inancım yoktur. Bu ülkedeki sorunların tek çözüm yolu Türkiye’ye bağlanmaktır. Bu yöneticilerle istediğiniz kadar seçim yapın yine de değişen bir şey yoktur. Yeni bir siyasi parti bile artık bize umut vermiyor çünkü partilerin tek derdi paradır.

Hasan Alioğlu:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine az da olsa inanıyorum. Ülkedeki sorunların bitmesi için erken bir seçimin tam zamanıdır. Yeni bir siyasi parti bana umut vermez ancak mevcut partiler içinde en iyisini tek başına iktidara getirirsek çok şey değişecektir. Ülkede tek başına bir partinin iktidara gelmesi mümkün değil ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi’nin(HP) koalisyonla iktidara gelmesi ülke yararına olacaktır.

Erkan Beyazbayram:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inancım yoktur. Mevcut sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Ülkeyi düzeltmek için erken bir seçim de olsa değişecek pek bir şey yoktur. Umudumuz kalmadı. Yeni bir siyasi parti belki bu ülke için iyi bir umut olabilir.

Mehmet Özezinç:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inanıyorum. Bence bir seçime gidilecekse sonradan vatandaş olan ancak son 5 yılda vatandaş olanların oy kullanmasını doğru bulmuyorum. Ülkeyi tanıyan kişilerin oy kullanmasını istiyorum. Yeni bir siyasi parti oluşumu ülke için bir umut olabilir düşüncesindeyim.

Hikmet Kılıç:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözülebileceğine inanıyorum. Adaletli bir erken seçimle adaletli ve hayat pahalılığını önleyecek bire partinin iktidara gelmesi gerekiyor. Yeni bir siyasi parti oluşumundan ziyade bu ülke için Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bir umut olduğunu ve ülkeyi düze çıkaracak tek parti olduğunu düşünüyorum.

Rifat Müdüroğlu:

Ülke sorunlarının erken bir seçimle düzeleceğine inanıyorum. Adaletli bir seçimle ülke sorunları çözülebilir. Yeni bir parti oluşumundan ziyade küçük partilerin olmadığı hatta iki siyasi parti haline getirilip bir seçime gidilmesinin daha yararlı olacağı inancındayım. Amerika’da olduğu gibi iki parti ile seçime gidilmesi ülke yararına olacaktır. Küçük küçük bir sürü partiye gerek yok.

Kamil Birkaya:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inanmıyorum. Bu ülkede Cemaat Meclisi döneminde olduğu gibi bir seçim bu ülkeyi kurtarabilir. Parti demek bölücülük demektir. Sen bizdensin gel, sen bizden değilsin git sistemi doğru değildir. Cemaat Meclisi döneminde olduğu gibi işin ehli insanlar aday olmalı ve parti dışından insanlar seçilerek bu ülkeyi yönetmelidir. Yeni bir parti oluşumu bana hiç umut vermez o nedenle partileri bir kenara ayırıp eskiden olduğu gibi Cemaat Meclisi seçimleri gibi bir seçim bu ülkeyi ancak kurtarır.

Erdoğan Mani:

Ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inancımız kalmadı. Hiçbir icraatımızda hayır yok o nedenle siyasilere de güvenimiz kalmadı. Bence bu ülkedeki tek çıkışımız teknokrat bir hükümet ve Başkanlık sistemidir. Milletvekilleri bakan olmayacak ve bakanlar dışarıdan atanacaktır. En doğru seçim şekli bu olacaktır.

Hasan Cantaş:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inancım yoktur. Kim başa geçse aynıdır. Bir özgürlüğümüz yoktur. Bence ülkeyi düzeltmek için kişisel menfaatler bir kenara bırakılıp kişileri seçmemiz lazım. Yeni bir siyasi parti oluşumu bile artık bize hiçbir şey umut vermiyor. Allah bizden sonraki nesillere iyi günler nasip etsin diye temenni ediyoruz ancak o da zor…

Hasan Çalışkanlar:

Mevcut sistemle ülke sorunlarının erken bir seçimle çözüleceğine inanmıyorum. Bu hükümetle hiç bir şey olmaz. Derhal erken bir seçim olması gerekir ve başka bir partinin hükümet olması gerekiyor. Yeni bir parti oluşumuna gerek yok mevcut partiler bile çok fazladır. Barış ve çözüm isteyen bir partinin bu ülkenin başına geçmesi gerekiyor.