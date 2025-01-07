“İstihdam yok, vatandaş yapılamıyor”

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP Genişletilmiş Parti Meclisi’nin “hükümetten çekilme” kararına işaret ederek, “İnsan hayatına dokunan bir icraatımız yoksa bu yolları, Ercan’ı başkaları da yapardı ama sen partililere ne verdin. İstihdam yapamıyoruz. Vatandaşlıklarda sorun çıkıyor, izinler verilemiyor. Hakkı olanlar dahi bu dönemde yapılamıyor” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, cumartesi günü YDP Genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında alınan hükümetten çekilme kararıyla ilgili BRT'ye açıklama yaptı.



“Hükümet 2027’ye kadar yoluna bizsiz de devam eder” diye konuşan Arıklı, Üstel Hükümeti’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar istikrarlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Soru üzerine kendisinin hükümette kalınmasından yana olduğunu belirten Arıklı, ancak bundan sonra yapılacakları bir program tahtında gerçekleşmesi şartını sunacaklarını söyledi.

Erhan Arıklı, Cumartesi günü yapılan YDP Yüksek İstişare Kurulu toplantısına da değinerek, toplantıda oldukça sert bir karar alındığını ifade etti.



Arıklı, kimsenin hükümette devam edilmesini istemediğini ve hükümetten çekilmeyi istediklerini anlattı.

Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Parti Meclisi’nin toplanarak bir karar üreteceğini kaydeden Arıklı, tabanın “İnsan hayatına dokunan bir icraatımız yoksa bu yolları, Ercan’ı başkaları da yapardı ama sen partililere ne verdin. İstihdam yapamıyoruz. Vatandaşlıklarda sorun çıkıyor, izinler verilemiyor. Hakkı olanlar dahi bu dönemde yapılamıyor” şeklinde serzenişte bulunduklarını söyledi.

“Ben haftalardır bunları dile getirdiğimde, herkes Arıklı kriz çıkarıyor dediğini” dile getiren Arıklı, kendisinin vatandaşa yaptıkları yanlışları anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Erhan Arıklı, hükümetle ilgili kısa vadede ne öngürülüyor sorusuna ise “Önce bir Hakan Fidan bey gelsin. O Kıbrıs konusunda eminim ki dağarcığında önemli şeyler var. Onu bir dinlemekte büyük fayda var Hakan Bey geldikten sonra üç parti Genel Başkanı bir araya geliriz dertleşiriz. Ondan sonra önümüze bakarız” ifadelerini kullandı.

DP tabanı da aynı konulardan şikayetçi

Parti tabanının ikna olması gerektiğini ifade edere, bugünden itibaren ilçe başkanları ile görüşeceğini dile getiren Arıklı ilçelere ikna ziyaretlerinin de başlayacağını söyledi.

Arıklı, hükümet içinde diyalog ve Başbakan’ın hükümet ortaklarıyla toplantı olasılığının sorulması üzerine, Başbakan Yardımcısı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile dertleştiklerini ve DP tabanının da aynı konulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ile yaşadıkları iletişim sıkıntısını aşmaları gerektiğini dile getiren Arıklı, “En az hatta hiç görüşemeyen bakan noktasındayım. İletişimde ciddi bir sıkıntımız olduğunu herkes biliyor. Fikri Ataoğlu ile sürekli görüşüyoruz. Aynı sıkıntılar onda da var. Bu sadece bizim sıkıntımız değil” dedi.



Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025, 09:54