Sonuçlar bekleniyor

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta, polisin düzenlediği operasyon sonucu 39 gram uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar, Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi, Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında şüpheli görülen HD 789 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, araç sürücüsü Ahmad Al Zoubi, yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve Abderrahmane El Habbazi’nin tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların uyuşturucu maddeyi Lefke’de Moaaz Metawea’dan aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01.15 sıralarında Gemikonağı’nda kalan Mahmoud Abdelatty ve Moaaz Metawea’nın evinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve zanlıların da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu şahısların uyuşturucu maddeyi Lefke’de sakin zanlı Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea’dan aldıkları öğrenildiğini hatırlattı.

Polis 6 gün daha tutukluluk istedi

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlılar Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi’nin 4 gün diğer zanlılar Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty’in ise 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme talep edilen sürelerin makul olduğunu belirterek talep edilen süreleri onayladı.