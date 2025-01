Yeni oluşum şart

Ömer KADİROĞLU

Ekonomik krizin gölgesinde 2025’e giren Kuzey Kıbrıs’ta son aylarda özellikle Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından seslendirilen erken seçim çağrısı, iktidarı oluşturan koalisyon ortaklarında yaşanan gelişmelerle ülkedeki öncelikli gündem arasına girdi. Koalisyon ortağı Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun beklenmedik istifasının ardından zor günler yaşıyor. Bu gelişmenin ardından koalisyonun diğer küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) bugün Genişletilmiş Parti Meclisi’ni (Yüksek İstişare Kurulu) toplayarak, 2 hafta önce Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hükümetin çalışmalarıyla ilgili aldığı kararı değerlendirecek. YDP toplantısında hükümet ortaklığına ‘Tamam mı’, ‘Devam mı’ noktasında karar üretecek…

Diyalog muhabirinin görüşüne başvurduğu vatandaşların büyük çoğunluğu yapılacak bir erken seçimde mevcut partilerle ortaya çıkacak tablonun çok büyük değişikliğe neden olmayacağı görüşünü savunuyor. Ülkede yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar bunun da kısa sürede gerçekleşmesine ihtimal vermiyor… Vatandaşlar ülkede siyasetle birlikte zihniyetinde değişmesi gerektiğini belirtiyor… Diyalog’a konuşan vatandaşların görüşleri şu şekilde oldu…

Gülgün Arabacıoğlu:

Bu ülkede erken bir seçim olsa ne olmasa ne? Seçim olsa da olmasa da bir şey değişmeyecektir. Bir seçim olması halinde yeni bir oluşuma ihtiyaç var ancak o oluşum da pek bir şey değiştirmeyecek. İnsanlar bireysel çıkarlarına göre oy vermeye devam ettikçe bu ülkede bir şey olmaz. Öncelikle oğlumu işe al, kızımı işe al, bu işimi hallet zihniyetinden vazgeçmedikleri sürece düzgün bir siyaset bu ülkede yürümeyecek…

Mustafa Anlar:

Muhalefet sürekli erken seçim çağrısı yapıyor ancak pek fazla muhalefet yapamadıklarını düşünüyorum. İnsanlar da artık sosyal medyada öfkesini boşaltıyor o nedenle artık halk da olumsuzluklara tepki göstermiyor. Şu anda bir tek kişi muhalefet yapıyor o da mecliste olmayan Kudret Özersay. Tek başına sahte diploma ve yolsuzluk olaylarının peşine düştü. Erken bir seçim olsa bile ülkede yeni bir siyasi parti oluşumuna ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Bu sistem böyle devam ederse Kıbrıslı Türkler yok olacak.

Mehmet Akif Ünsal:

İktidar partisinin hataları olmakla birlikte erken bir seçime şu an için acil bir gereklilik görmüyorum. Mevcut hatalar giderilebilir hatalardır. UBP kurultayı sonrasında Genel Başkanın geçmişe bakarak yaptığı hataların düzeltilmesi için çalışacağına inanıyorum. Hükümetten şikayet edilen sorunlarla ilgili çalışılırsa giderileceğine inanıyorum. Geriye baktığımızda muhalefetin de iktidar olduğu dönemleri herkes biliyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Yeni bir oluşum herkesin gönlünde olandır. Geçmişte Halkın Partisi de yeni bir oluşum olmuş halkı umutlandırmıştı ancak Kudret Özersay da mevcut düzene ayak uydurdu şu anda meclis dışında muhalefet yapıyor. Halkın umudu olabilecek çalışkan güvenilir insanlar elbette ki vardır ve ortaya çıkmaları halinde halkın güvenini kazanarak büyük bir yol gidebilirler…

Mustafa Şener:

Ben artık siyasetle uğraşmam hatta oy vermeye bile artık gitmem diye düşünüyorum. Erken bir seçim olması halinde yeni bir oluşuma ihtiyaç vardır ancak gelen de aynı olacak diye düşünce içerisindeyim. Bir seçim olması durumunda ülke ekonomisine büyük bir zarar olur. Seçimin şu anda yapılması gereksizdir.

Sezgin Binicioğlu:

Bir seçim olmasını ve artık bu ülke ekonomisini düzeltecek birilerinin ülkeyi yönetmesini istiyorum. Şu an ülkenin bir erken seçime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir oluşumla mevcut siyasiler dışında genç ve yeni insanların olması belki bizleri daha iyi bir noktaya getirir…

Ulu Zeki:

Erken seçim bence gereklidir çünkü her geçen gün ülke daha da kötü bir hale geliyor. Mevcut oluşumları gördük. Şu an zaten haddinden fazla siyasi parti var ve yeni bir oluşuma gerek yoktur. En güzeli istikrarlı bir partinin gerçekten tek başına iktidar olması iyi olacaktır. Şu anda tek başına iktidar olabilmek ülkede de pek mümkün olmadığından en istikrarlı ve güçlü görünün Cumhuriyetçi Türk Partisi ile bir partinin daha iktidara gelmesi en iyisi olacaktır…

Hasan Karakter:

Seçim olsa da olmasa da pek bir şey değişmeyecektir diye düşünüyorum. Kıbrıs sorunu çözülmez ve uluslararası hukukun içine girmezsek pek bu düzen değişecek gibi görünmüyor. Şu an için bir seçim olması halinde yeni bir oluşuma ihtiyaç vardır. Bu oluşum Kıbrıs sorununu ön planda tutup çözümü için uğraş göstermelidir çünkü Kıbrıs sorunu çözülmezse bu ülkede hiç bir şey değişmeyecektir…

Aysun Ulutuğ:

Ülkede şu anda erken bir seçim olsa ne olacak diye düşünüyorum. Yani seçim olsa ne değişecek olmasa ne değişecek? Ülkenin ve insanların kökten aklanması gerekiyor. İnsanlar kendilerinden başlayarak temizlenmeli ve ona göre temiz siyaset temiz toplum olarak yoluna devam etmeli diye düşünüyorum…

Ali Rıza Üstünel:

Erken bir seçim olması yerine seçimin İktidarın da söylediği gibi 2027 yılında olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda ülkede yeteri kadar siyasi parti olduğu için yeni bir siyasi parti oluşumuna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum…