Suriyeli Marouf tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihhari değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Bölgesi’nde bir apartman dairesine baskın yaptı. Operasyonda 125 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, Suriye uyruklu Marouf Watfi tutuklandı. Zanlı dün polis tarafından Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 2 Ocak 2025 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve adresine baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının apartman dairesinde yapılan arama sonucu, yatak odasında, çalışma masası üzerinde toplam 125 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıklayan polis, zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.