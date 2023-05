"Olan vatandaşa oluyor"

Kasaplar, et ithali kararının bir an önce yerine getirilmesini isterken, Hayvancılar Birliği buna karşı çıkıyor ve Tarım Bakanlığını sorumlu tutuyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise kasapların ve hayvancıların et fiyatları konusunda suçu birbirlerine attıklarını söylüyor.

Mecliste konuşan Oğuz, “İki taraf birbirini suçlarken olan vatandaş oluyor. Bizim amacımız herkesin hak ettiğini almasıdır” dedi.

Oğuz, et fiyatındaki artışın her yıl belirli dönemlerde gündeme geldiğine işaret ederek, bu konu üzerinden kendisini eleştirenleri “popülist” olmakla suçladı

Ülkedeki hayvan sayısına işaret ederek, 2023 itibarıyla ülkede 315 bin küçükbaş, 69 bin 500 de sığır olduğunu söyleyen Oğuz, şunları ifade etti:

“Bu rakamlar çok mu iyi? Değil ama hayvancılık gelişiyor. ‘Hayvancı battı- bitti’ diye bir şey yok. Devlet desteği veriyor, hayvan sayısı artıyorsa, hayvan fiyatları neden yükseliyor? Serbest piyasa da bir yere kadar… Bakanlar Kurulu bu kararı almak zorunda kaldı. Bunu birini zora koşmak, denetim altına almak için değil, fiyat istikrarı için yaptık. Kimse hayvancı düşmanı değil. Hele bu hükümet hiç değil. Üretimin de, üreticinin de yanındayız” dedi.

Canlı kuzunun 130 TL’nin üzerine çıkmaması gerektiğini söyleyen Tarım Bakanı Oğuz, “Kuzu 130 TL’nin üzerine çıktığı an bunun önünde kimse duramaz. Bunu Hayvancılar Birliği başkanına da söyledim. 130 TL hayvancıyı koruyan bir rakamdır… ” dedi.

Hayvancılar Birliği’nden de destek istediklerini belirten Oğuz, “Onların da bizimle çalışması gerek. Biz üreticinin karşısında değil, yanındayız. Kasaplar suçu hayvancıya, hayvancılar da kasaba atıyor. İki taraf birbirini suçlarken olan vatandaş oluyor. Bizim amacımız herkesin hak ettiğini alması” dedi.

Arpa desteği verdik

Dursun Oğuz, 6 aydır arpa fiyatlarında değişiklik olmadığını ve Binboğa’yı yeme zam yapmaması için baskıladıklarını söyleyerek, 6 ayda 250 milyon TL’lik desteğin dışında hayvancıya 57 milyon TL’lik arpa desteği sağladıklarını belirtti.