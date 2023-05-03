Aday haftaya açıklanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 25 Haziran'da gerçekleştirilecek olan ara seçime işaret ederek, aday belirleme sürecine dikkat çekti. Erhürman "Yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Çok değerli isimlerle görüşmelerimizi tamamladık sayılır. CTP’ye yakışan bir isimle biz de seçime katılacağız." dedi.

Erhürman, dün telefonla katıldığı bir programda, 25 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ara seçime yönelik aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

CTP’nin adayının muhtemelen en geç gelecek haftanın başında belirlenebileceğini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Çok değerli isimlerle görüşmelerimizi tamamladık sayılır. Şimdi parti içindeki genel prosedürü izleyeceğiz. Dolayısıyla genel olarak parti tabanının da nabzını iyice tutmamız gerekiyor. Biliyorsunuz CTP’de parti içi demokrasi son derece önemlidir. Bütün tabanın sahip çıkacağı bir adayla gideceğimiz bir seçim olacak bu. Bir yandan da ortada şöyle bir gerçeklik var diye düşünüyorum. Elbette bazı partiler adaylarını açıkladı. Bazı isimler halihazırda konuşulmaya başlandı. Şu ana kadar açıklanan ve ismi geçen adayların her biri ile de benim çok yakın ilişkim, dostluğum var. Dolayısıyla herhangi bir adayla ilgili olarak süreç içerisinde CTP olarak bizim çok böyle olumsuz bir şey söyleme ihtimalimiz sanırım yok.”

CTP’ye yakışan bir isimle seçimde yer alacaklarını belirten Tufan Erhürman, “CTP’nin iddiasını ortaya koyan bir isimle seçimde yerimizi alacağız. Şu anda görüştüğümüz arkadaşlarımızın hepsi de bu özellikleri taşıyan insanlar” diye konuştu.