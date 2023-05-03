260 dolardan 360’a fırladı

Hayvancılar Birliği, Bakanlar Kurulu'nun et ithalatına izin veren kararına ilişkin Tarım Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Hayvancılar, ilk olarak Tarım Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı, ardından ise içeriye girerek Tarım Bakanı Dursun Oğuz'un odası önüne siyah çelenk bıraktı. Çelengin sadece “ithal ete tepki koymak" amacıyla değil, “beceriksiz, denetim özürlü ve hiçbir şekilde üreticinin hakkını koruyamayan bir Tarım Bakanlığı”’ olduğu gerekçesiyle konulduğu ifade edildi.

Bakanlık önünde açıklama yapan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nun ithal ete izin verilmesine ilişkin almış olduğu karara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kararda yer alan “üreticilerin maliyet ve makul kar oranıyla hayvanları satabilmesi adına” ifadesini eleştiren Naimoğulları, “Siz bizim maliyet ve makul kar oranımızı nereden biliyorsunuz?” diye sordu ve “Üretici kar etseydi kasaplar besicilikten vazgeçmezdi, hayvancı hayvanını ucuza vermezdi” dedi.

Alınan bu kararın amacının “hayvancının terbiye edilmesi” olduğunu söyleyen Naimoğulları, “Bir zamanlar Afrika’dan Namibya’dan et getirmişlerdi. En ucuz et Namibya ve Sudan’dadır. Derhal oradan et getirsinler bu ülkeye” dedi.

Naimoğulları, Tarım Bakanlığı ve hükümeti denetim yapmamakla da suçlayarak, bakanlığı “denetimden özürlü” olarak nitelendirdi ve bundan dolayı halkın mağdur olduğunu savundu.

Arpa fiyatına zam yapıldı

Naimoğulları, Bakanlığın sektörün diğer paydaşlarına ilişkin, “serbest piyasa bahanesini kullandığını" öne sürerek, “Serbest piyasa kasaba var, restorancıya var, aracıya var, marketçiye var. Üreticiye de terbiye var. Böyle bir şey olamaz. Herkese serbest piyasa, hayvancıya terbiye” diye konuştu.

Naimoğulları, dün arpaya zam yapıldığını belirterek, arpa fiyatının 260 dolar olmasına rağmen hayvancıya satış fiyatının 360 dolar olduğunu öne sürdü.

Eylem uyarısı yapıldı

Naimoğulları, hayvancılar adına Tarım Bakanı Dursun Oğuz’dan bazı açıklamalar talep ederek, bir hafta içerisinde cevap vermesi çağrısında bulundu. Naimoğulları, taleplerine bir hafta içerisinde cevap verilmediği takdirde genel eylem kararı alacaklarını duyurarak, “Asla ve asla geri adım yok” dedi.

Naimoğulları, Oğuz’dan şunları talep etti:

“260 dolar olan arpa nasıl üreticiye halen daha 360 dolara veriliyor? Arpa fiyatları konusunda derhal kamuoyu aydınlatılsın. Kaba ot konusunda fiyat açıklaması yapılsın. Belediyeler Birliği ve Devlet Su İşleri ile görüşülerek, 7.5 liraya alınan suyun en azından hayvancıya 8.5-9 liraya verilmesine ilişkin düzenleme yapılsın. Çiğ süt fiyatı konusunda düzenleme yapılsın.”