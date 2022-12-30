Hükümetin önerisi Net 11 bin 500 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2023 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere dün toplandı. Toplantıda masaya 12 bin 650 TL brüt ve 11 bin TL net önerisi koyan hükümet, işçi kanadının itirazı üzerine yeniden fiyat belirledi. Toplantının devamında net önerisi 11 bin 500’e çıkarılırken, uzlaşı sağlanmadı ve asgari ücretin belirlenmesi yeni yıla kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen toplantıya işveren tarafı katılmadı.

İşveren tarafı, Bakanlığa gönderdiği yazılı gerekçede işverenlerin bir kısmının yurt dışında olması ve iş yoğunluğu nedeni ile toplantının yeni yıl sonrasına kalmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bunun üzerine işçi tarafına toplantının haftaya ertelenmesine ilişkin görüşünü sordu.

İşçi tarafı ise toplantının yapılmasını talep etti.

İlk öneri net 11 bin lira

Taçoy, masayı 12 bin 650 TL brüt ve 11 bin TL net önerisi ile açtı. İşçi kanadının itirazı üzerine net önerisi 11 bin 500’e çıkarıldı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yaklaşık üç saat süren toplantısında uzlaşı sağlanamadı.

Bakan Taçoy, toplantı sonunda yaptığı açıklamada rakamı artırarak asgari ücretin 11 bin 500 TL net olmasını önerdiklerini söyledi. İşçi tarafının bu öneriyi kendi içinde tartışmak istediğini ve bir sonuca ulaşılamadığını aktaran Taçoy, toplantıda 3 Ocak Salı günü saat 8.30’da Komisyon’un yeniden toplanması konusunda uzlaşıldığını bildirdi.

Serdaroğlu: Yetkili organlarla görüşeceğiz

Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Bakan Taçoy’un net 11 bin 500 TL teklifini

Hür-İş’in yetkili organlarında görüşeceklerini ve 3 Ocak Salı günü masada olacaklarını belirtti.

Asgari ücretin net 11 bin 500 TL olmasının yüzde 34 gibi bir artışa denk geldiğini anlatan Serdaroğlu, bunun kasım ayı sonu ortaya çıkan açlık sınırının biraz üzerinde bir oran olduğunu, ancak asgari ücretlinin sonraki artışa kadar rahat olması için rakamın daha yüksek olması gerektiğini söyledi.

Hükümeti “sağduyulu olmaya” çağıran Serdaroğlu, 10 yıl önce asgari ücretin 830 sterline denk geldiğini hatırlattı ve 830 sterlinin bugünkü karşılığının 19 bin TL olduğunu söyledi.

Yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 3 Ocak Salı günü saat 8.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yeniden toplanacak.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan beridir brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak uygulanıyor.

