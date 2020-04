Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan özel işletmelerin çalışanları zor durumda.

Kimisi işten çıkarıldı, kimisi maaşını eksik aldı kimisi de hiç para alamadı.

Sofralarına şimdilik yiyecek koyabildiğini ifade eden dar gelirli çalışanlar, gelecekten endişe duyduklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan dar gelirli kişilerden bazıları işsiz kaldıklarını, bazıları maaşlarından kesinti yapıldığını söylerken, evlerine erzak alamadıklarını dile getirdi.

Kimisi de “Sağlığımız için tedbir amaçlı işletmeler durduruldu ama ölmekten beter olduk” dedi

Ne dediler…?

Mahmut Casun

“İki aydır elimde para yok, evimde erzak yok. İnşaatta çalışıyordum ancak şu an salgın nedeniyle evdeyim. Dört çocuğum var ve ne yapacağımı bilemiyorum. 170 bin TL ev kredi borcum var. Her ne kadar ertelense de bu para günün sonunda ödenmek zorunda. Çalışmadığım için her geçen gün kötüye gidiyorum ve ne olacağımı bilemiyorum. Türkiye’den 72 milyon para geldi ve hükümet edenler hala para yok diye sitem ediyor. Bin 500 lira desteğin nisan sonu gibi ödeneceği söyleniyor, peki biz ne yiyip ne içeceğiz o güne kadar. Evde soframıza koyacak bir şey bulamıyoruz. Tuzlu yoğurt ve biber salçası yapıyorduk önceden yumurta ile birlikte onu tüketiyoruz. O da zaten bitmek üzere. Tek başıma çalışıyordum ve bir birikimim yok. İşe ne zaman başlayacağım belli değil.”

Songül Sayınbaş

“Eşim bir şirkette şoförlük yaparak ailemizin geçimini sağlıyor. Salgın nedeniyle iş yeri şu anda kapalı durumdadır. Şu an bir kazancımız yok. Bu ay maaşını patronları sağolsun tam ödedi ancak önümüzdeki ay nasıl olacağını inanın ki bilmiyorum. Böyle giderse çok kötü günler bizi bekliyor. Eğer bu süreç böyle devam ederse ve şirket kazanmadığı için eşim maaş alamazsa ne yapacağımızı bilemiyorum. Muhtarımız bizlere yardımda bulundu ancak ne kadar böyle gider bilmiyorum.

Evimiz kira, elektrik, su nasıl ödenecek bunlar. Hükümet iş yeri kapalı olduğu için çalışamayan insanlara bin 500 lira destek vereceğini duyurdu, bu kesinlikle yetersiz bir rakamdır. Surlariçi’nde en kötü durumdaki evlerin dahi kirası 700-800 TL’den başlıyor. Günlük soframıza zeytin, peynir, yumurta, kısmet olduğunda et, tavuk koyuyoruz. Kısmette olanı tüketiyoruz.”

Dursun Beyoğlu

“Mobilya boyacısı olarak çalışıyordum ancak salgın nedeniyle 20 gündür evdeyim. Bu ay maaşımın yarısı olan 2 bin 150 lirayı aldım. Evim kira, elektrik, su gibi elzem ödemelerim var. Aldığım para yetersiz olsa da ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalışacağım. Önümüzdeki ay aldığım maaş daha da düşerse veya hiç verilmezse kötü gün için küçük bir birikimim var onu harcamaya başlayacağım. O da bittiği zaman Allah kerim diyeceğiz. Şimdilik yardımseverler sayesinde eksikliklerimiz gideriliyor. Dilerim kısa sürede bu zor günler aşılır.”

Ali Akgöz

“Bir asfalt şantiyesinde çalışıyordum. Salgın başladığı zaman benim işime son verildi. Geçtiğimiz ayın 17’sinde işten çıkarıldım. 3 bin 750 lira maaş alıyordum, bu ay bana 250 TL verdiler. Şantiyede kalıyordum, şu an kardeşimin evine yerleştim. Türkiye’de bakmam gereken 3 çocuğum var ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Bu salgın süreci uzar ve iş yerleri kapalı olmaya devam ederse ölmekten beter olacağız. Devlet bin 500 lira destek vereceğini söyledi ancak onu da ne zaman alacağımız belli değil. Beni işten durdurdukları zaman Çalışma Dairesine şikâyete gittim onlar da kapalı. Çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum. Sağlığımız için tedbir amaçlı işletmeler durduruldu ama ölmekten beter olduk.”

Mehmet Bozyel

“Ben Muhtar Yusuf Galeria da temizlik işçisi olarak çalışıyordum. Şu anda kapalı ve işsizim. Bu ay maaşımdan kesinti yapıldı. 700 lira kira ödüyorum ve üç çocuğum var. Elektrik, su gibi elzem ödemelerimi bile yapamadım. Önümüzdeki ay nasıl ödeneceğim konusunda bir bilgi sahibi değilim. Bu süreç uzar ve işe gidemezsem çok zor günler beni bekliyor olacak. Asgari ücretle çalışan birisiyim ve şu an çaresizlik içerisindeyim. Devlet bin 500 lira destek vereceğini duyurdu ancak bu para kesinlikle yetersizdir. Şu an soframıza yumurta, zeytin koyabiliyoruz. Akşam için de marketten bir şey alabiliyorsak pişirip yiyoruz.”

Selahattin İncige

“Günlük aldığım işlerle geçimimi sağlıyordum ancak şu an salgın nedeniyle yasalar gereği evden çıkamıyorum ve bir kazancım yok. Surlariçi’nde çok kötü durumda insanlar vardı, şimdi bir de buna iş yerlerinin kapatılması eklenince iyice zora girdiler. Bin 500 lira kira ödüyorum. Pahalılık yüzünden hiçbir şey alamıyordum, şimdi çalışamıyorum ve hiçbir şey alamaz duruma geldim. Bin 500 lira destek verileceği söylendi ancak ne zaman ödeneceği belli değil. Çocuklu ailelerin durumu daha da kötü… Ben çocuklarıma aileme nasıl bakacağım. İşe gitmezsem devlet de bize sahip çıkmazsa ne yapacağım bilemiyorum.”

Abdullah Cengiz

“Kiralık araba şirketinde çalışıyorum, 3 çocuğum var. 15 Mart’tan beri işyerim kapalı. Ben şanslıyım, ay sonu maaşımı tam aldım ancak almayanlar veya eksik ödenenler var. Eşim de işe gidemiyor. Salgın hayatı felç etti, önümüzü göremiyoruz. Bu ay öyle böyle geçirdik ancak önümüzdeki süreç nasıl devam edecek bilmiyorum. Bu durum uzun sürerse ben dahil herkesin hayatı mahvolacak. Bu belirsizlik insanları ruhsal bunalıma da soktu. Çoğu insan işten çıkarıldı, kimi parasını alamadı kimi eksik aldı, sonumuz ne olacak bilemiyorum.”