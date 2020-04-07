Maskeler bedava'ya dağıtılacak

Türkiye’de Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar verildi. Bundan böyle maske parayla satılamayacak, İstanbul’da iki pandemi hastanesi kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüsü tedbirleri kapsamında dün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Tarabya Köşkü’nde yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Maskelerin para ile satılmasının yasak olduğunu vurgulayan Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki bir yere, 1000 yataklı hastane yapılacağını duyurdu.

Başlatılan kampanyaya da değinen Erdoğan şimdiye kadar 1,5 milyar lira toplandığını söyledi.

Erdoğan, “Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Salgın bitene kadar yeterli maske stokumuz vardır” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “ Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıssıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye’nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.”

Havalimanı hastane oluyor

Erdoğan, iki pandemi hastanesi oluşturulacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki bir yere 1000 odalı hastane yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla halkımızın hizmetine sunacağız.”

Başlatılan kampanyaya da değinen Erdoğan şimdiye kadar 1,5 milyar lira toplandığını söyledi.