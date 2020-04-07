Narimanbekova'nın fırçası ile dikkat çekti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Asmer Narimanbekova koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Verilen bilgiye göre sanatçı Asmer Narimanbekova dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve binlerce cana mal olan koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile dikkat çekti...

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek Kovid-19’ ile mücadeleye destek vermek adına farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

