İhtiyacı olan arasın

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yurt içinde okuyan üniversite öğrencileri ile yurt dışında üniversite eğitimi gören KKTC vatandaşlarının sorunlarının çözümü için yeni bir uygulamayı daha devreye sokuyor.

Buna göre, yurt içinde yer alan üniversitelerde okuyan üniversite öğrencileri ile yurt dışında üniversite eğitimi gören KKTC vatandaşı öğrencilerin sorun ve taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırıp, öğrencinin konu hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak 0539 103 23 33 numaralı “Yükseköğrenim WhatsApp Destek Hattı” bugün hizmete sokuluyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada yazılı olarak iletilecek soru ve taleplerin hızlı ve etkin bir biçimde yanıtlanmasını sağlamak amacıyla Yükseköğrenim Destek Hattı’nın kurulması üzerinde bir süreden beri çalıştıklarını, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu çalışmaları hızlandırdıklarını ve yarından itibaren kullanılabilecek hale getirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu açıklamasının devamında “İlk etapta Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak başlıyoruz. WhatsApp Yükseköğrenim Destek Hattı’mızın numarası ise “0539 1032333”. Tüm yükseköğrenim öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerine yer verdi.

Ruhsal danışma hattı 7/24 hizmette

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla “Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” faaliyete geçirildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle ruhsal zorlanmalar yaşayan herkes, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle psikiyatrik takipleri aksamış olan kişiler, hattı arayarak Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görevli erişkin psikiyatristleri, çocuk ve ergen psikiyatristleri ve klinik psikologlardan 7 gün 24 saat destek alabilecek.

“Covid-19 Ruhsal Danışma Hattı” lansmanı 7 Nisan 2020 Salı saat 14.00’de internet üzerinden online olarak düzenlenecek.