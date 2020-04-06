Marketi satılığa çıkardı

Lefkoşa’nın en büyük marketlerinden biri olan ve bir süredir çalışanlarının maaşından kesinti yaptığı gerekçesiyle eleştirilen Metropol Süpermarket’in sahibi Mustafa Ersoy nihayet suskunluğunu bozdu. Ersoy, yaptığı yazılı açıklama ile hem maaşlar hakkında bilgi verdi, hem de Metropol’ün satın olduğunu belirterek “ Bizleri eleştiren herkese açık teklif; çalışanları, halkımızı ve devletimizin haklarını daha iyi koruyabilecek olanlara yüksek sesle sesleniyoruz, gelin, alın, siz daha iyisini yapın. Metropol satılıktır” çağrısında bulundu.

Gerekçelerini açıkladı

Market yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte şirketimizin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla bazı önlemler alınmıştır. Bunlardan sadece çalışan tarafıyla ilgili olan konular şöyledir:

“Hiçbir çalışan durdurulmamıştır. Maaşları brüt 10.000,00-15.000,00 TL arası olan çalışanlarımızın maaşları brüt 9000.00-8.500 TL aralığına çekilmiştir.

Brüt 8.500,00 TL altı olan maaşlardan %15 kesinti yapılmıştır.

Asgari ücret brüt 3.820,00 TL altına maaş ödenmemiştir.

Çalışanın maaşı ne ise tüm hakları tam olarak yapılmaktadır.

Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi yatırımları gerçek rakamlar üzerinden yapılmaktadır.

Resmi bayramlarda çalışanlar çalışmaları halinde çift ücret almaktadırlar. İzinli olmaları halinde kesinti yapılmamaktadır.”

Gelirlerimiz azalmıştır

“Metropol Catering yemek işletmemiz kapatılmış, marketteki ev yemekleri bölümümüz kapatılmıştır.

Fırın’ın bazı bölümlerinde üretim yapılamamaktadır. Tezgahta anında sıcak pişirilen ürünler bölümü kapatılmıştır. PizzyBurger Restoranlarımız kapatılmıştır.

Market satışlarımızda nispeten karlılığı daha iyi olan ürün kategorilerinin satışları durmuştur. Çoğunlukla karlılığı daha düşük olan elzem ürünler daha fazla talep görmektedir.

Buraya sığdıramayacağımız kadar çeşitli kalemlerde de gelirlerimiz düşmüştür.

Satılan ürünleri yerine koyma gücümüz çok azalmıştır.

Döviz ile alınmakta olan hizmetler TL karşılığı olarak yükselmiştir.

Buraya sığdıramayacağımız kadar masraf kalemlerimiz artmıştır.

Bizleri eleştiren herkese açık davet!

Biz Resmi ve gerçek ödenen çalışan bordromuzu yayınladık. Eleştirenler kendi bordrolarını yayınlasınlar!

Bu zorlu süreci sağlıklı geçebilmek adına bizler ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bizleri eleştiren herkese;

Açık teklif, çalışanları, halkımızı ve devletimizin haklarını Metropol’den daha iyi koruyabilecek olanlara yüksek sesle sesleniyoruz, gelin, alın, siz daha iyisini yapın! Metropol satılıktır!

Bankalara olan krediler toplamı ₺22.495.666,83.

Tedarikçilere ödenecek borçlar ₺15.636.020,71.

Toplam borç tutarı ₺38.131.687,54.”