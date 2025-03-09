Ölümden döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Büyükkonuk’ta önceki gece meydana gelen feci kazada 32 yaşındaki Selda Büyükakyüz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Selda Büyükakyüz’ün araçtan güçlükle çıkarıldığı ve vücudunun muhtelif yerlerinde kırıkları olduğu öğrenildi. Aracın kazadan sonraki halini görenler, Büyükakyüz’ün hayatta kalmasını mucize olarak nitelendirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; önceki gece saat 23.00 sıralarında, Büyükakyüz, LB 657 plakalı araçla, Büyükkonuk çemberi ile Senmar çemberi arasındaki yolda giderken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Yol kenarındaki beton su kanalına çarpan araç, kontrolsüzce ileri doğru savrularak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada yaralanan Büyükakyüz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



392 sürücü rapor edildi

Bu arada Polis trafik ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 392 sürücüye ceza yazıldı. Bir sürücü tutuklanırken 37 araç trafikten men edildi. Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ve rakamlar şöyle: “148 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 81 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10 muayenesiz araç kullanmak, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7 sigortasız araç kullanmak, 3 trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek, 2 koruyucu başlıksız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa Anayolunu kullanması, 1 A işletme izinsiz araç kullanmak ve 109 diğer trafik suçları.”