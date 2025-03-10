Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen 13’üncü Orkide Festivaline bu yıl da yoğun katılım oldu.

Sabah saatlerinde başlayan 7 kilometrelik yürüyüşe katılan doğaseverler için Eko köy Bağlıköy’de mola veridi.

Katılımcılar güzel bir havada gerçekleşen etkinliği organize eden dernek yetkililerine teşekkür etti.

Etkinliğin açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği orkide yürüyüşünü 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar ve Ulaş Hüssam çiftini anmak için yapıldığını açıkladı.

Lefke Belediyesi Halk Dansları Minikler ekibinin gösterisi izlendi ve yürüyüşe katılanlar toplu olarak anı fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminden sonra yaklaşık 7 km’lik güzergahta yürüyüş başladı.

Coşkulu bir kalabalığın katıldığı Orkide Yürüyüşü’nde yol boyunca alanda bulunan orkideler gözlemlendi ve fotoğraflar çekildi.

Yürüyüş, Lefke Avrupa Üniversitesi batı cephesindeki giriş kapısı önünde tamamlandı.

Kıbrıs’ın doğal orkidelerine büyük ilgi gösteren yabancılar da bu özelliğin korunması için yetkililerin önlem almasını istiyor.

