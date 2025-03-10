Talepleri dinledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ziyamet bölgesini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve bölgeye yönelik destek politikalarının ele alındığı buluşmada, üreticilerin talepleri dinlendi ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasına göre; Ziyametli üreticiler, tarımsal üretimde karşılaştıkları maliyet artışları, sulama olanaklarının geliştirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı ve pazar erişiminin artırılması konularındaki beklentilerini Bakan Çavuş’a iletti.

Bakan Çavuş, üreticilerin görüş ve önerilerini dinleyerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bu doğrultuda yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Tarımsal üretimin verimliliğini artırmaya yönelik teşviklerin devam edeceğini belirten Çavuş, özellikle modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, üreticilere finansal ve teknik destek sağlanması konularında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Görüşmede, bölgedeki tarımın gelişmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesi, üreticilerin karşılaştıkları zorluklara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi gibi konular da ele alındı. Bakan Çavuş, üreticilerle sürekli iletişim halinde olunacağını ve tarım sektörünün güçlenmesi için gereken her türlü adımın atılacağını belirtti.

