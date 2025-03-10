Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) iş birliğinde, Merkez Lefkoşa’da ücretsiz prostat kanseri taraması yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre; tarama işlemlerinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada yer alırken, tarama çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de katkı sağladı.

Farkındalık ayı kapsamında yapılan etkinlikte, prostat kanseri konusunda bilinç oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yurttaşlara ücretsiz testler yapıldı.

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, Mart ayının prostat kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, bu süreçte farkındalık yaratmanın en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.

Kanlıada, "Dünyada prostat kanseri vakaları artıyor. Yaşlanan nüfusla birlikte bizim ülkemizde de bu hastalık daha fazla gündeme gelmeye başladı. Kanser sinsi hareket eden bir hastalıktır, kendini hemen belli etmez. Bu yüzden erken teşhis büyük önem taşır." diye konuştu.

Kanlıada, bu tür farkındalık etkinlikleri ile prostat kanseri konusunda bilinci artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik ettiklerini ifade etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da prostat kanseri konusunda KHYD’nin çalışmalarını önemsediklerini ve destek verdiklerini ifade etti.

Harmancı, “Uzun yıllardır meme kanseri konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldı, ancak prostat kanseri için aynı durum söz konusu değil” dedi.

