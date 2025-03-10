Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda tezgaha konulan birçok ürünün fiyat etiketinde 3 haneli rakamlar yer aldı.

Bezelye, patlıcan 140, biber 130 liradan satılırken, salatalığın kilosu 120 liraya kadar çıktı. Pazara alışverişe gelenler pahalı ürünlerin yanına yanaşmazken, bütçelerine uygun olanları tercih etti. Fiyatların yüksek oluşundan dert yanan vatandaşlar, “salatalık 120 lira olmuş, yetkililer artık sesimizi duymalı ve piyasayı denetlemelidir” dedi.

Ne dediler..?

Selda Akın

“Pazarda bu hafta her şey çok pahalı, Ramazan bereketiyle geldi ancak bazı sebze ve meyve fiyatları çok yükseldi.

Haliyle kararlı ve tutarlı olmaya çalışıyoruz. Ramazan soframıza her istediğimizi koyamıyoruz. En temel ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz.”

Vacit Davulcu

“Salatalığın kilosu 120 lira olmuş. Hükümet bu fiyatları görmüyor mu? Vatandaşın sesini kimse duymuyor mu? Meclis’te oturanlara sesleniyorum; vatandaşın sesini duyun, pahalılıkla mücadele için denetim yapın. Meyve-sebzeler ateş pahası olmuş, bu halk nasıl geçinecek, artık buna dur demenin zamanı geldi. Yetkililer piyasaya el atlamalı ve fiyatları kontrol altına almalıdır.”

Alkan Barutoğlu

“Yılladır esnaflık yapıyorum. Pazara gelen vatandaşlar özellikle yemeklik ürün almaya çalışıyor. Bütçeleri el verirse meyve ve diğer ürünlere yöneliyor. Ramazan ayı dolayısıyla haftalık alışveriş oranı arttı. Ramazan aylarında en çok satılan ürünler arasında yer alan hurma fiyatları ise değişiyor.

Hurma fiyatları 150 TL’den başlıyor 550 ve 700’e kadar çıkıyor, her keseye uygun hurma bulunuyor.”

Kadir Ertürk

“Ürün fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyoruz. Satışlarımız şu an için iyi gidiyor diyebilirim. Vatandaşlar sebze ve meyve alırken bütçelerine göre hareket ediyor. Temel ihtiyaçlarını almaya çalışıyor.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 320 TL

Nektarin: 220 TL

Bezelye: 140 TL

Patlıcan: 140 TL

Kapya biber: 140 TL

Biber: 130 TL

Salatalık: 120 TL

Kivi: 120 TL

Armut: 120 TL

Kabak: 80 TL

Elma: 65 TL

Havuç: 50 TL

Patates: 50 TL

Domates: 40 TL

Soğan: 30 TL