Şara’dan birlik çağrısı 

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde birkaç gündür devam eden çatışmalarda can kaybının bini aştığı duyuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bir camide yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulundu. Suriye Savunma Bakanlığı ise operasyonlar sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. Şiddetin tırmanması üzerine ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda.

Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen sivillerin oluşturduğu kaydedildi.

Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İnsan Hakları Gözlem Evi direktörü Rami Abdulrahman daha önceki açıklamasında hayatını kaybeden sivillerinin büyük çoğunluğunu Nusayrilerin oluşturduğunu söylemişti.

Lazkiye'deki olaylar nasıl başladı?

Lazkiye ve çevresindeki olayların fitilini ateşleyenin Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırısı olduğu iddia ediliyor.

6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleşen bu saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldürüldü.

Saldırının ardından Suriye ordusu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus'a sevk etti. Esad rejimi unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da bir camide açıklama yaptı.

Şara, "Olabildiğince ulusal birliğimizi ve sivil barış korumalıyız. Allah’ın izniyle bu ülkede hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya, Suriye'de şiddetin tırmanması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

Bakan Fidan: Provokasyon

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'deki Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Suriye'nin Lazkiye kentindeki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz" dedi. Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amman'da Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıya katıldı.

Bakan Fidan, Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresindeki olaylara ilişkin Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Dört ülkeden ortak bildiri

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi.

Suriye'nin güvenliği ve istikrarının, bölgenin güvenliği ve istikrarı için esas olduğu vurgulanan bildiride, Suriye'nin güvenliği, egemenliği ve barışını hedef alan tüm girişimler ve gruplar kınandı. Hükümete, kamu düzenini güçlendirmek ve Suriye'nin istikrarını ile halkının güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerde destek mesajı verildi.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı ve iç işlerine müdahale girişimlerinin reddedildiği ve kınandığı bildiride, bu durumun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğu ve daha fazla çatışmaya yol açacak bir tırmanmaya neden olacağı ifade edildi.

