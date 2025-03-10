ELAM listede yok

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cenevre’de 17-18 Mart’ta düzenlenecek gayriresmi genişletilmiş toplantıya kalabalık bir heyetle gideceği bildirildi. Heyete sadece ELAM’ın katılmayacağı belirtildi.

Haftalık Kathimerini Hristodulidis’in Cenevre’de 17-18 Mart’ta düzenlenecek gayriresmi genişletilmiş görüşmeye Rum Ulusal Konseyi eşliğinde gideceği, heyete sadece ELAM’ın katılmayacağı bildirdi.

Haberi “Başkan Cenevre’ye Ulusal Konsey Eşliğinde… Siyasi Parti Başkanları Hristodulidis’ten İyi Ön Hazırlık ve Net Tezler İstiyor” başlığıyla aktaran gazete, Rum müzakere heyeti üyeleriyle ilgili sert tartışmaların da yaşandığı son Ulusal Konsey toplantısında Hristodulidis’in siyasi parti başkanlarına “birlik mesajı vermek için” Cenevre’de kendisine eşlik etmeye çağırdığını hatırlattı.

Habere göre; DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Hristodulidis’in çağrısına derhal olumlu cevap verdi ancak Kıbrıs sorununun çözüm sürecini yeniden başlatma çabalarına desteğinin açık çek olmadığını vurguladı. DİSİ’nin, desantralize federasyon önerisini yeniden masaya getirdiğine işaret ediliyor.

Anastasiadis de heyette olacak

Hristodulidis hükümetinin ortakları DİKO, EDEK ve DİPA Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik duruş farkları yüzünden Hristodulidis’e destek grubu olarak nitelendirilemeyecek olsa da Cenevre’ye gidecek.

Hristodulidis’in çağrısına Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de olumlu cevap verdi. Anastasiadis’in heyette olacak olmasına, şu ana kadarki müzakereleri bildiği ve kritik anda katkısı olabileceği gerekçesiyle olumlu bakanlar ve Crans Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki bağlantısı yüzünden temkinli yaklaşanlar var.

Hristodulidis’e Cenevre’de eşlik etmeyecek olan ELAM, siyasi liderliğin Güney Kıbrıs’ta kalmasının ve istişare edilecek meseleler gündeme gelmesi halinde Hristodulidis’in zaman isteyerek istişare için Güney Kıbrıs’a dönmesinin daha iyi olabileceği görüşünde. ELAM ayrıca, Cenevre’deki gayriresmi görüşmenin “Kıbrıs sorununu önemli gelişmelere sürükleyecek bir şey olmadığını, ön şartlar uygun değilse Rum Yönetimi’nin bu görüşmeye katılmaması gerektiğini savunuyor.

