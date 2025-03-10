Başbakan Ünal Üstel, kadınların özel sektörde istihdamını teşvik amacıyla sosyal sigorta primlerini devletin ödeyeceğini açıkladı.

Üstel, KKTC vatandaşı erkeklerin istihdamına yüzde 80 prim desteği verileceğini belirtirken, kadınlar için bunun yüzde 100 olarak uygulanacağını söyledi.

Başbakan Üstel’in açıkladığı prim teşvikleri ekonomik çevrelerde memnuniyetle karşılandı.

İşverenler de yerli istihdamın artırılması açısından cesur adımların atıldığını belirterek “hükümet bunu başarabilirse tarihe geçecek” şeklinde görüş belirtti.

Üstel müjdeyi açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, 8 Mart etkinliğinde, kadınlar için hayata geçirecek projeleri açıkladı. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre; Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 6 ilçedeki kadın kolları tarafından Acapulco Otel’de düzenlenen iftar yemeğine katılarak hayata geçirecekleri 2 proje ve bir yasa çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması gerektiğini; hükümetin bu yönde somut adımlar attığını vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, çalışma hayatında kadınları desteklemek amacıyla sosyal sigorta prim desteğinin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı. Üstel, şöyle devam etti: “Daha önce KKTC vatandaşlarının sektör fark etmeksizin yüzde 80 sigorta prim desteğini hükümet olarak üstleneceğimizi duyurmuştuk. Şimdi ise KKTC vatandaşı olan tüm kadınlarımızın sosyal sigorta primlerini tamamen hükümetimiz karşılayacaktır.”

500 bin TL’lik kredi desteği

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yeni bir kredi destek programı başlatılacağını belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti: “Şu anda 18-60 yaş arası olan ilk kez iş kuracak olan kadınlarımıza beş yıl boyunca destek verilirken, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yeni program kapsamında, iş kurmak isteyen kadınlarımıza yaklaşık 500 bin TL’lik düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Amacımız, kadınlarımızı daha fazla iş hayatına çekmek ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmektir.”

Kadına Şiddet Yasası geliyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade eden Üstel, bu yasa ile şiddet mağduru kadınların korunmasının güçlendirileceğini vurguladı. Kadınların güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak için hükümetin kararlılıkla çalıştığını belirten Üstel, bu düzenlemenin kadın hakları konusunda önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Kadınların toplumun her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını desteklediklerini ifade eden Üstel, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu adımların kadın hakları ve eşitlik konusunda kalıcı değişimler yaratacağını dile getirdi.

Tatar çifti UBP’nin iftar yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Tatar burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kadınları tebrik etti. Kadının sosyal yaşam ve iş hayatına katılımının öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, kadına prim desteği verilmesi, istihdam ve fırsat eşitliği yaratılmasıyla başarının artacağını kaydetti.

Kadının ekonomi alanına katılımının yanında devletin kültür, sanat ve sporda da kadınların başarılı olmaları için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hayata geçecek yeni projelerle, fırsat eşitliği ve istihdam konusunda Kıbrıs Türk kadınına önemli fırsatlar verileceğini vurguladı.

Sibel Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen iftar yemeğinde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kadınların güçlü, kıymetli ve değerli olduğunu kaydeden Sibel Tatar, Kıbrıs Türk kadınının aile kurup, çocuk yetiştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayarak ve gerektiğinde erkeklerle birlikte ülkesini koruyup savaşarak var olduğunu vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025, 09:42