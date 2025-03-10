Biz çabalıyoruz

Rum Müzakereci Menelaos Menelau, yeni geçiş kapıları açılması konusunda çabaların devam ettiğini ve şu ana kadar Türk tarafından, bu konuda istenen ilerlemeyi sağlamak için gereken karşılığı alamadıklarını öne sürdü.

Haftalık Kathimerini gazetesine röportaj veren Menelau, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi genişletilmiş toplantı çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Habere göre Menelau, Türk tarafının bu toplantıda ne yapacağının uygulamada görüleceğini, ancak üzerinde mutabık kalınan çerçeveye geri döneceğine dair bir gösterge bulunmadığını kaydetti.

Menelau, üzerinde mutabık kalınan çerçeveye geri dönülüp dönülmeyeceğinin süreç içerisinde belli olacağını; şu ana kadar böyle bir şey olmasa bile bunun, olmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, geçmişte Türk tarafının tezlerinde birtakım güncellemeler yaptığını gördüklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözülmesi gerektiğini net şekilde ortaya koyduğuna işaret eden Menelau, Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının bunu bildiğini ve bunu göz önünde bulundurmama gibi bir şansı olmadığını kaydetti.

Habere göre Menelau, BM’nin federasyon çözümü ile iki devletli çözüm arasında bir orta yol arayışına girip girmeyeceğine dair soru üzerine ise, böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık olduğu yanıtını verdi.

6 maddelik çerçeve

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in genişletilmiş toplantıda masaya herhangi bir şey koymasını beklemediklerini dile getiren Menelau, Crans Montana’daki kazanımlara işaret ederek, bunların federal çözüm zemini, uzlaşılan konular ve Guterres’in Crans Montana’daki görüşmelere katılan tüm taraflarla paylaştığı 6 maddelik çerçeve olduğunu belirtti.

Menelau, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in genişletilmiş toplantıda kendi tezlerini masaya koyacağını kaydederek, bu tezlerin Kıbrıs sorununun özüne de dokunduğunu ve çözüm çabalarında esaslı ilerleme sağlanması için gösterilen çabalara katkıda bulunma yöntemlerini içerdiğini söyledi.

Suçu Türk tarafına attı

Habere göre Menelau, yeni geçiş kapıları açılması konusunda da çabaların devam ettiğini ve şu ana kadar Türk tarafından, bu konuda istenen ilerlemeyi sağlamak için gereken karşılığı alamadıklarını öne sürdü.

Menelau, New York’taki toplantıda iki konuda karar alındığını; bunların genişletilmiş toplantı yapılması ve yeni geçiş kapıları açılması olduğunu, kendilerinin de geçiş kapılarıyla ilgili karşılıklı faydaya dayalı birtakım önerilerde bulunduklarını söyledi.

