Kuraklık fena vurdu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta kuraklığın da etkisiyle zeytin üretiminde gerileme olduğunu belirten üreticiler, bunun yağ fiyatlarına yansıyacağını söylüyor. Yağ çıkarmak için değirmene giden vatandaşlar 20 kilo için bin lira ödüyor. Yağın 5 litresi ise şimdilik 2 bin 300 ile 2 bin 500 liradan satılıyor.

Üreticiler ve vatandaşlar, bu yıl rekoltenin az olduğunu belirterek, bu nedenle fiyatların artacağını söyledi.

Ne dediler?..

Mustafa Karamustafa (Aydın Zeytinyağı Şirinevler Fabrikası işletmecisi)

“Fabrikayı bu yıl tekrar hizmete açtık, ancak eskisi gibi bir yoğunluk yaşamıyoruz. Zeytinde bu sene rekolte çok düşük olduğu için fabrikadaki yoğunluk da düşük seyrediyor. Son dört yıldır doğru düzgün yağmur yağmıyor; bu nedenle Boğazköy’den Geçitköy’e kadar olan bölgede özellikle zeytin hasadı oldukça düşük. Bu sene aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar yaşandı; o nedenle ağaçların kurumamış olmasına şükrediyoruz. Zeytin hasadında yüzde 90 düşüş var. Biz, Aydın Yağ Fabrikası olarak bu kötü senede tüketiciyi korumak amacıyla kar marjını çok düşük tutuyoruz ve 5 litre yağı 2 bin 300 liradan satıyoruz. Bir diğer konu ise zeytin ağaçlarına gereken önemin verilmemesidir. Birçok yerde ağaçlar katlediliyor. Elimizde olanları korumamız gerekiyor. Yağ çıkarmak isteyen vatandaşlarımıza 20 litreye kadar bin TL, 20 litrenin üzerinde yağ çıkaran vatandaşlara da litresini 60 TL’den çıkartıyoruz.”

Zeka Özsever

“Ağaçlarıma bakıyorum, bu yüzden veriminde bir düşüş olmadı. Normal arazideki zeytinlerin veriminde ise yaklaşık yüzde 70 düşüş var. Ayrıca insanlar zeytin toplamayı bilmiyor; kolaylık olsun diye makinelerle topluyorlar ve sürgünler kırıldığı için verim düşüyor. Rekoltenin düşük olması zeytinyağı fiyatlarının artmasına yol açacak. Herkes ağacına baksın ki verimi güzel olsun.”

Hasan Refet Palaz

“Zeytin ağaçları evimin yanında olduğu için sulayabiliyorum ve her sene aynı verimi alıyorum. Bu sene 5 litresi 2 bin 300 liradan satılıyor; bence bu normaldir. Ancak zeytin rekoltesi az olduğu için bu fiyatın artacağını düşünüyorum. Zeytin ağaçlarına sahip çıkmamız gerekiyor.”

Sebahattin Kadıköy

“Verimlerde bu yıl diğer yıllara göre yüzde 30-40 civarında bir düşüş var. Kasım ayındayız ve henüz yağmur yok; bu nedenle zeytin hasadındaki düşüşü kuraklığa bağlayabiliriz. Zeytinyağı fiyatı bu sene litresi 450-500 TL civarında satılıyor. Ancak fiyatların artacağını düşünüyorum çünkü zeytin hasadında ciddi bir düşüş var. Bu ağaçlara sahip çıkmamız gerekiyor.”

Kozan Örken

“Değirmende kendi kullanımımız için, kendi bahçemizde baktığımız ağaçların mahsulünü toplayıp yağ çıkartmaya geldik. Zeytinim az olduğu için üzerine biraz da zeytinyağı satın alacağım. Bu sene 5 litre yağ 2 bin 300 lira. Geçen sene yine değirmenden almıştım; 5 litresi 2 bin 500 liraydı ancak bu sene daha uygun bir rakam verdiler.

Havalar kurak gidiyor, bu yüzden rekoltede düşüş var. Ağaçları ne kadar sulasanız da yağmur almadığı sürece iyi hasat alamıyorsunuz.”