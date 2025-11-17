Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ülke genelinde önceki gece gerçekleştirdiği kapsamlı trafik denetimlerinde bin 660 sürücüyü kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalle-ri tespit edilirken, 238 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve 35 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde özellikle alkol ve hız ihlalleri dikkat çekti. Kontrol edilen sürücülerden 16’sının alkollü araç kullandığı, 68’inin ise aşırı hız yaptığı belirlendi. Ayrıca, 2 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 5 sürücünün ise sigortasız araç sürdüğü tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca sürüş esnasında cep telefonu kullanan 8 sürücü, emniyet kemeri takmayan 3 sürücü ve muayenesiz araç kullanan 8 sürücü belirlendi. 17 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kul-landığı, 14 sürücünün ise trafik levha ve işaretlerine uymadığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, denetimlerin ülke genelinde trafik güvenliğini artırmak ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amacıyla periyodik olarak devam edeceğini vurguladı.



