Kaşını kesti

Lefkoşa’da yaşanan olayda husumetli olduğu şahısla karşılaşan M.O.(E-25) üzerindeki taşıdığı bıçakla saldırıya geçti. Zanlı, A.D.N.’ye bıçak sallayarak, kaşında kesi oluşmasına neden oldu. Olayın ardından tutuklanan zanlı, “yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 15 Kasım 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’nın Girne Caddesi üzerinde yaşandığını söyledi. Polis, zanlının A.D.N. arasında daha önceden süregelen bir husumet bulunduğunu, tarafların olay tarihinde yeniden karşı karşıya geldiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulundurduğu bıçağı A.D.N.’ye doğru salladığını, bu eylem sonucunda A.D.N’nin sol kaş üstünde yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre derinliğinde bir kesi meydana geldiğini belirtti.

Polis, yaralanmanın ardından A.D.N.’nin hastaneye kaldırıldığını, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını ve tedavisinin aynı gün içerisinde tamamlandığını ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında zanlının 16 Kasım tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.

Polis memuru; olayla ilgili soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, tespit edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken ifadelerin bulunduğunu dile getirdi.

Polis, müştekinin şikayetçi olmadığı yönünde beyanda bulunduğunu, ancak soruşturma amaçlı zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

