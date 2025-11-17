‘İçiyorum’

Lefkoşa’da şüpheli hareketler sergileyen Y.E.Y.’nin (E-30) üzerinde yapılan aramada 28 gram uyuşturu-cu bulundu.

Devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sözlü beyanında içici olduğunu söylediği aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 15 Kasım 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’nın Kemal Deniz Sokak üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Polis, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürüm-leri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye gezdikleri sırada zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurulduğunu, akabinde yapılan üst aramasında şeffaf poşete sarılı halde yaklaşık 28 gram ağırlı-ğında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının yazılı ifade vermediğini ancak sözlü beyanında “içici” olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talebi uygun bularak zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

