Yılın son ürünü

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda üzümün fiyatı 140 TL’ye düşerken, siyah hurma 200 TL, incir ve nektarin 180 TL’den alıcı bekledi. Pazarda ayva, armut, zeytin ve kolakas gibi ürünler 150 TL’den satışa sunulurken, bazı sebzelerde düşüş göze çarptı. Domates 50, salatalık, taze soğan ve patates 40 TL’den tezgaha konuldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Siyah Hurma: 200 TL

İncir: 180 TL

Nektarin: 180 TL

Mantar: 180 TL

Ayva: 150 TL

Armut: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Kolakas: 150 TL

Fasulye: 130 TL

Üzüm: 140 TL

Elma: 100 TL

Kivi: 100 TL

Biber: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Bamya: 100 TL

Sarma Lahana: 80 TL

Çiçek Lahanası: 80 TL

Patlıcan: 80 TL

Pancar: 70 TL

Kabak: 60 TL

Avakado: 60 TL

Nar: 50 TL

Havuç: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Limon: 50 TL

Domates: 50 TL

Salatalık: 40 TL

Patates: 40 TL

Portakal: 40 TL

Taze Soğan: 40 TL

Roka: 40 TL