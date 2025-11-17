Yılın son ürünü

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda üzümün fiyatı 140 TL’ye düşerken, siyah hurma 200 TL, incir ve nektarin 180 TL’den alıcı bekledi. Pazarda ayva, armut, zeytin ve kolakas gibi ürünler 150 TL’den satışa sunulurken, bazı sebzelerde düşüş göze çarptı. Domates 50, salatalık, taze soğan ve patates 40 TL’den tezgaha konuldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Siyah Hurma: 200 TL
İncir: 180 TL
Nektarin: 180 TL
Mantar: 180 TL
Ayva: 150 TL
Armut: 150 TL
Zeytin: 150 TL
Kolakas: 150 TL
Fasulye: 130 TL
Üzüm: 140 TL
Elma: 100 TL
Kivi: 100 TL
Biber: 100 TL
Brokoli: 100 TL
Bamya: 100 TL
Sarma Lahana: 80 TL
Çiçek Lahanası: 80 TL
Patlıcan: 80 TL
Pancar: 70 TL
Kabak: 60 TL
Avakado: 60 TL
Nar: 50 TL
Havuç: 50 TL
Kereviz: 50 TL
Limon: 50 TL
Domates: 50 TL
Salatalık: 40 TL
Patates: 40 TL
Portakal: 40 TL
Taze Soğan: 40 TL
Roka: 40 TL
Pahali cok pahali. Yetistiren kazanmaz satan kazanir