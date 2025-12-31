‘Ölümle tehdit edildim’

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde düzenlenen Kurt Kapanı Operasyonu’nda 4 kilo uyuşturucuyla yakalanan B.S.G. (K-41) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs ve KKTC vatandaşlıkları bulunan zanlı kaçma ihtimali olduğu değerlendirilerek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde güneyde yaşayan bir şahsın zorlamasıyla kuryelik işini yaptığı açıklandı. İki ay önce eşini kaybeden zanlının, “Kocamın o şahsa borcu varmış. Onlar borcu tahsil etmek için benden uyuşturucu taşımamı istediler. Beni ve 3 çocuğumu öldürmekle tehdit ettiler” dediği öğrenildi.

Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 20.30’da zanlı B.S.G.’nin Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını ve aynı gün Metehan Sınır Kapısı civarında pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının saat 20.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığını, Şehit Teğmen Sokak’ta durdurularak aracında arama yapıldığını açıkladı.

Polis, KTV 914 plakalı araçta yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, Güney Kıbrıs ve KKTC vatandaşlıkları bulunan zanlının serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Savunma ilginç iddialarda bulundu

Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etmedi ancak, polis sorular sordu ve bazı iddialarda bulundu.

Savunma, zanlının eşinin güneydeki bazı şahıslara borcu olduğunu, 2 ay önce yaşamını yitirdiğini, söz konusu şahısların müvekkilini ve 3 çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği için zorla kuryelik yaptığını iddia etti.

Avukat, zanlının zorla bu işi yaptığına dair ifade verip vermediğini de sordu. Polis, zanlının uyuşturucuyu bir şahsın zorlamasıyla ülkeye ithal ettiğine dair ifade verdiğini kaydetti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.



